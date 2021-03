Victorie URIASA pentru romanii din Franta! Ursea si Daniliuc au DAT DE PAMANT cu Marseille: 3-0!

Nice continua parcursul excelent cu Adrian Ursea antrenor!

Sambata, Nice a batut-o rau pe Marseille, 3-0, dupa un meci perfect! Kephren Thuram a deschis scorul in minutul 34, apoi Gouiri si Maurice au marcat in repriza secunda, in minutele 74 si 90+4, pentru o victorie mare a lui Nice. Echipa romanului Ursea e la 6 puncte de locurile de Europa cu 8 meciuri ramase de jucat pana la finalul sezonului.

La Nice, austriacul de origine romana Daniliuc (19 ani) a jucat tot meciul ca funads central. Pustiul a strans 18 aparitii in acest sezon, dupa transferul de la Bayern.

Nice e neinvinsa de 4 jocuri in Franta: are 3 victorii si un egal. Pe langa Marseille (locul 6), a batut-o recent si pe Rennes (locul 7).