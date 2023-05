„Urmează o săptămână dificilă! Nu e ușor de gestionat!” Ovidiu Burcă, precaut după pasul important făcut spre promovare 

„Câinii” au făcut spectacol pe Arena Națională, în fața a 25.000 de fani, în turul barajului și sunt cu un pas reveniți în Superliga României chiar în primul an de la retrogradare. Dinamo a deschis scorul prin Bena, în minutul 15, iar Larrucea a dublat avantajul, în minutul 24.

Echipa lui Ovidiu Burcă s-a distanțat și mai mult pe tabelă în minutul 28, după ce a marcat și Pop cu o reușită spectaculoasă. Scorul primei reprize a fost închis de Ghezali, care a făcut 4-1 după o cursă incredibilă. Oaspeții au reușit să reducă din diferență prin Zebic, în minutul 55, însă dinamoviștii au replicat rapid prin Iglesias, un minut mai târziu.

Dinamo a închis tabela prin același Ghezali, care a făcut „dubla” cu încă o reușită spectaculoasă. Astfel, echipa lui Ovidiu Burcă a făcut un pas important către promovarea în prima ligă la un singur an de la retrogradare.

Ovidiu Burcă: „Cel mai greu de gestionat în sport este succesul!”

Ovidiu Burcă a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută de echipa sa și a ținut să își felicite jucătorii pentru prestația pe care au avut-o pe Arena Națională. Antrenorul lui Dinamo a remarcat și atmosfera incredibilă făcută de suporterii dinamoviști.

„Reținut pentru că am făcut doar un pas, mai avem încă unul, din patru reprize am câștigat două și ne așteaptă un retur la Pitești care nu va fi deloc ușor. Cel mai greu de gestionat în sport, ca în viață, e succesul. Am făcut un apel, am vorbit cu băieții să rămână cu picioarele pe pământ, mai avem încă un pas, după care au.

Un rezultat peste așteptări, dacă mi-ar fi spus cineva înainte de meci că ăsta e scorul final aș fi zâmbit, dar astăzi totul a funcționat. Am avut și puțin noroc, sunt momente în timpul jocului, toate au fost pentru noi, nu aș fi putut spune asta după meciul de la Iași, când totul a mers pe dos. O seară frumoasă, lumea a plecat fericită de la stadion, jocul a avut o calitate foarte bună, să nu uităm că am câștigat contra unei echipe din Liga 1, dar urmează o săptămână destul de dificilă, nu e ușor să gestionezi o stare de euforie.

Deocamdată nu trebuie să vorbim, am avut obiectivul nostru setat de foarte mult timp, am crezut în el, am luptat pentru el, indiferent de cât ne-a fost de greu pe parcursul acestui sezon. Nu am abandonat niciodată și cred că tocmai este motivul pentru care suntem astăzi aici.

Mă puneți să fac analize, cred că nu e momentul, aș vrea să se termine săptămâna asta, returul și după putem să discutăm despre cum a fost anul ăsta, cu multe suișuri, coborâșuri. Pregătim foarte bine meciul, rămânem concentrați, e totul în mâna noastră, am luat un avantaj important, trebuie să ajungem la Pitești la intensitate maximă.

Aș minți să spun că atunci când am venit la Dinamo m-am gândit atât de departe și am spus-o atunci când am venit că luăm săptămână cu săptămână, ăsta a fost procesul la care ne-am înhămat toți. Echipa a fost mai bună. Asta e filosofia mea de viață, dobândită în atâția ani de sport. ”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.