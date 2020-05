Cum se vor decide PROMOVATELE si RETROGRADATELE! Proiectul propus de FRF pentru Liga a 2-a si Liga a 3-a

FRF doreste reducerea numarului de meciuri pentru a se decide cine promoveaza in Liga 1.

FRF propune un proiect pentru a reduce numarul de meciuri din Liga a 2-a si Liga a 3-a, pentru ca sezonul sa se termine cat mai repede.

"La Liga a 2-a propunerea pe care merge FRF este organizarea unui play off si play out, dar nu e stabilit inca formatul exact. Iar promovarea si retrogradarea ar trebui sa ramana in aceleasi conditii. Ar trebui sa retrogradeze trei echipe din Liga a 2-a si sa promoveze trei, doua direct si una la baraj cu o echipa din Liga 1.", au spus sursele Agerpres.

La nivelul Ligii a 3-a, ar urma sa se mai dispute doar meciurile din barajul pentru promovare, iar de retrogradare nu s-a vorbit. "La Liga a 3-a, doar la seriile a doua, a treia si a cincea, sa existe un baraj intre locurile 1 si 2 pentru ca aici exista o diferenta mai mica de 3 puncte in clasament.", au mai adaugat sursele.

Astfel, UTA Arad ar fi si mai aproape de revenirea in Liga 1 deoarece acum are un avans de 11 puncte fata de locul doi, iar daca punctele s-ar injumatati ar ramane cu 5 puncte avans si un numar redus de meciuri ramase de disputat. Pentru celelalte doua locuri de promovare se lupta Mioveni, Turris, FC Arges, Petrolul Ploiesti si Rapid.