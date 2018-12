Weekend NEGRU in fotbalul romanesc! Au decedat un fost mare fotbalist al Stelei si omul care l-a dus pe Hagi la Real Madrid

Unul a eliminat Barcelona si a fost sfert-finalist al Cupei Cupelor, celalalt i-a antrenat pe Van Gaal si Blind si a fost un mare impresar.

Viorel Firu Smarandache s-a nascut la Cosovenii de Sus, judetul Dolj, pe 2 iulie 1953, si a debutat la Universitatea Craiova, pentru care a jucat 11 meciuri in primul sau sezon la seniori. Apoi, Smarandache a facut parte cinci sezoane din excelenta echipa a Stelei in prima parte a anilor '70 (Iordache, Coman, Haidu, Sames, Halmageanu, Satmareanu, Stefanescu, Aelenei, Tataru, Dumitru, Vigu, Iordanescu, Raducanu, Voinea), cu care a ajuns in sferturile de finala ale Cupei Cupelor (1971-1972 / a eliminat Hibernians si FC Barcelona, 2-1 si 1-0, fiind eliminata de Bayern Munchen, 1-1, 0-0), a castigat 1 titlu de campioana (1975-1976) si o Cupa a Romaniei (1975-1976). Pentru Steaua a prins 106 meciuri si a marcat 3 goluri, facand pereche, in centrul defensivei, cu Stefan Sames, la meciul cu OFK Belgrad, din 1974, prin care s-a inaugurat Stadionul Ghencea. Ulterior, a mai jucat la Olimpia Satu Mare, Gloria Buzau si Electroputere Craiova. Cu Olimpia a promovat in Liga 1, apoi a ajuns si in finala Cupei Romaniei, pierduta de satmareni in fata Universitatii Craiova (1-3). La echipa nationala a adunat o selectie. Viorel Smarandache avea 65 de ani si s-a stins din viata la finalul saptamanii trecute.

Tot in weekendul trecut a decedat si Mircea Petescu, la varsta de 76 de ani. Nascut pe 15 mai 1942, la Pecica, in judetul Arad, Petescu a evoluat ca fundas la UTA Arad (19591-960, 1967-1973), Politehnica Timisoara (1960-1963), Viitorul Bucuresti (1962-1963), Steaua Bucuresti (1963-1967) si FC Dordrecht (Olanda, 1973-1974). Si-a trecut in palmares doua titluri de campion (1969, 1970) cu UTA Arad si Cupa Romaniei (1966) cu Steaua. Are 5 selectii la nationala de seniori, plus alte 14 selectii la reprezentativele de juniori, fiind castigator al Campionatului European U18 din 1962. A ramas in inima fanilor aradeni din postrura de capitan al echipei UTA Arad, care elimina celebra Feyenoord, detinatoarea en-titre a Cupei Campionilor Europeni in 1970. A fost antrenor secund la NEC Nijmegen si "principal" la Stormvogels Telstar, Sparta Rotterdam (la aceste doua echipe l-a avut elev pe Louis van Gaal, la ultima descoperindu-i pe Danny Blind si Adri Van Tiggelen), FC Dordrecht si Go Ahead Eagles, inainte de a deveni impresar, calitate in care i-a dus pe Hagi la Real Madrid, pe Popescu la PSV si Tottenham si pe Ioan Ovidiu Sabau la Feyenoord Rotterdam (plus Dorinel Munteanu la Cercle Brugge, Zegrean, Banceu si Maris la Fortuna Sittard si Constantinovici la Heerenveen). Petescu suferea de Alzheimer si era internat intr-un azil. Inmormantarea sa va avea loc in Belgia, acolo unde a locuit in ultimii 20 de ani de viata.

Dumnezeu sa-i odihneasca in pace!