TRAGEDIE in fotbalul romanesc! A decedat omul care l-a transferat pe Hagi la Real Madrid: a murit intr-un azil de batrani

Omul care a realizat unul dintre cele mai mari si mai spectaculoase transferuri din istoria fotbalului romanesc a decedat astazi la varsta de 76 de ani.



Mircea Petescu a decedat in Belgia, la varsta de 76 de ani, intr-un azil de batrani. Petescu era internat intr-un azil de batrani, dupa ce si sotia sa decedase, si se afla sub tratament deoarece suferea de Alzheimer.



"Il vom duce pe ultimul drum. Am vorbit deja cu Gica Popescu, care va vorbi cu Gica Hagi... Acum jumatate de ora am fost chemati la azil si ne-au spus ca a decedat. Din ce ne-au spus cei de aici, nu mai putea respira, nu putea inghiti mancarea, nu putea sa bea apa, iar in urma cu trei zile a fost pus pe perfuzii. A avut conditii foarte bune aici. Un azil aici nu se compara cu cele din Romania. Aici e ca la hotel. Din pacate, a murit printre straini, fara familie, pentru ca sotia i-a murit in urma cu noua ani. Eu ii mai aratam poze, ma recunostea, recunostea intamplarile importante din viata sa. Totusi, daca ne uitam la un meci intr-o seara, a doua zi dimineata nu-si mai amintea", a declarat George Banica, fost fotbalist la Dinamo, pentru ProSport.

Mircea Petescu, fost mare fotbalist al celor de la UTA in perioada de glorie a echipei aradene, a fost impresarul care a reusit sa-l transfere pe Gica Hagi la Real Madrid. Madrilenii plateau 4 milioane de dolari Stelei.

"Reprezentantii de la Real il cunosteau bine pe Hagi, pentru ca ei urmareau toti jucatorii care aveau statut de vedeta. Prin prestatiile sale la Steaua, Gica si-a demonstrat acest statut. Cum a ajuns la Madrid? Foarte simplu. In perioada CM din 1990 din Italia, i-am contactat pe spanioli si le-am spus ca Gica, o data cu picarea comunismului, va putea sa paraseasca tara. Cele doua cluburi s-au inteles asupra sumei de transfer, iar totul a decurs conform asteptarilor", isi amintea Mircea Petescu, intr-un interviu pentru Libertatea din 2006.