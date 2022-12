Louis van Gaal, unul dintre marii selecționeri din istoria Olandei, a avut mentor un antrenor român!

Deși Olanda a avut manageri importanți, precum Rinus Michels, Guus Hiddink, Dick Advocaat, Leo Beenhakker, Bert van Marwijk sau Frank Rijkaard, Louis van Gaal are un loc special în istoria naționalei Țării Lalelelor. Acesta a ajuns pentru a treia oară în sferturile de finală ale unui turneu final. La precedentele mandate, Van Gaal a ajuns în semifinalele Euro 2000 (0-0, 1-3 d.p. cu Italia) și a ocupat locul al treilea la CM 2014 (0-0, 2-4 d.p. cu Argentina în semifinale / 3-0 cu Brazilia în finala mică), iar acum a atins sferturile de finală ale CM 2022, competiție aflată în desfășurare.

Românul Petescu, modelul de antrenor pentru tânărul Van Gaal

La Telstar și Sparta Rotterdam, Van Gaal a fost pregătit de românul Mircea Petescu, care a fost mentorul său la începutul carierei de antrenor. Acesta a jucat la UTA Arad (1959-1960, 1967-1973), Poli Timișoara (1960-1962), Viitorul București (1962-1963), Steaua (1963-1967) și FC Dordrecht (1973-1975). Campion în Divizia A cu UTA (1968-1969, 1969-1970) și câștigător al Cupei României cu Steaua (1965-1966, 1966-1967), el a avut cinci selecții pentru naționala de seniori a României, printre care și o remiză cu Anglia, scor 0-0, a câștigat Campionatul European U18 (1962) și a terminat pe locul al cincilea la JO 1064.

După ce a emigrat în Olanda, el a antrenat echipele FC Dordrecht (1973-1975, asistent / 1981-1982, principal), NEC Nijmegen (1975-1977 / asistent), Telstar (1977-1978), Sparta Rotterdam (1978-1980), Gravenzandse SV (1982-1984) și Go Ahead Eagles (1985-1988). Ulterior, a devenit scouter, descoperindu-i pe Danny Blind, Pim Verbeek și Adri van Tiggelen, printre alții, dar și impresar, fiind esențial în transferurile lui Gică Hagi (Real Madrid), Gică Popescu (PSV Eindhoven, Tottenham), Ioan Ovidiu Sabău (Feyenoord), Dorinel Munteanu (Cercle Brugge), Dorel Zegrean, Alin Bănceu, Cosmin Mariş (Fortuna Sittard) sau Florin Constantinovici (Heerenveen).

"Era greoi, nu avea viteză şi nici mobilitate, dar avea calităţi de lider"

"Van Gaal a făcut junioratul la Ajax, dar a fost transferat la Royal Antwerp pentru că nu făcea faţă. Aici, deoarece avea o personalitate puternică, căzuse în dizgraţia conducerii şi fusese trimis la echipa a doua a clubului belgian. Eu îl ştiam de mic şi, când am terminat şcoala de antrenori şi am preluat pe Telstar Velsen, în 1976, le-am cerut prin contract să mi-l aducă la echipă. Am plecat apoi la Sparta Roterdam şi l-am luat cu mine, suma de transfer fiind 50.000 de guldeni. Într-un an a reuşit să se impună, ajungând liderul echipei, iar valoarea sa de piaţă a urcat la 850.000 de guldeni.

Din punct de vedere fizic avea defecţiuni. Era greoi, nu avea viteză şi nici mobilitate, dar avea calităţi de lider. Juca mijlocaş în spatele atacanților şi compensa toate aceste lipsuri fizice prin inteligenţa sa tactică. Stătea bine în teren, pasa excelent şi îşi coordona colegii. Vorbeam mult cu el despre tactică şi mi-a spus mai târziu cât de mult a învăţat de la mine. Vorbim la telefon, am rămas în relaţii excelente cu el. Ultima dată când ne-am întâlnit, la un meci al Spartei Rotterdam, am discutat în camera conducerii aproape o oră, între patru ochi. M-am bucurat că a spus în interviuri pentru televiziunea olandeză că sunt unul dintre cei doi antrenori care i-au marcat cariera", explica Petescu, în 2010, într-un interviu pentru Libertatea. Petescu a trecut în neființă, în decembrie 2018, la vârsta de 78 de ani, în localitatea Vosselaar, din nordul Belgiei, aproape de granița cu Olanda.

Van Gaal, considerat în top 20 cei mai buni antrenori all-time

Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal (71 de ani) a jucat ca mijlocaș central la RKSV de Meer (1968-1972), Ajax Amsterdam (1972-1973), Royal Antwerp (1973-1977), Telstar Velsen-Zuid (1977-1978), Sparta Rotterdam (1978-1986) și AZ Alkmaar (1986-1987). Ca antrenor, a fost sub contract cu AZ Alkmaar (1986-1987 / asistent), Ajax Amsterdam (1988-1990, academie / 1989-1991, asistent / 1991-1997, principal), FC Barcelona (1997-2000, 2002-2003), Olanda (2000-2001, 2012-2014, 2021-2022), Olanda U21 (2001), AZ Alkmaar (2005-2009), Bayern Munchen (2009-2011) și Manchester United (2014-2016).

În palmaresul se găsesc trofeul Champions League (1994-1995 / + finale în 1995-1996 și 2009-2010), Cupa UEFA (1991-1992), Supercupa Europei (1995, 1997), Cupa Intercontinentală (1995), patru titluri în Eredivisie (1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2008-2009), KNVB Cup (1992-1993), Johan Cruyff Shield (1993, 1994, 1995), două titluri în La Liga (1997-1998, 1998-1999), Copa del Rey (1997-1998), titlul în Bundesliga (2009-2010), DFB-Pokal (2009-2010), DFL-Supercup (2010) și FA Cup (2015-2016).



La nivel individual, a primit numeroase distincții, printre care World Soccer Manager of the Year (1995), Onze d'Or Coach of the Year (1995), European Coach of the Year - Sepp Herberger Award (1995), European Coach of the Season (1994-1995), Rinus Michels Award (2007, 2009), Dutch Sports Coach of the Year (2009, 2014), Football Manager of the Year (Germania / 2010), Dutch Lifetime Achievement Award (2017), France Football 18th Greatest Manager of All Time (2019) și Order of Orange-Nassau (1997).

Foto - @onsoranje