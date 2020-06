Victor Piturca vrea sa revina la Steaua! Ce conditie a pus fostul castigator al Cupei Campionilor pentru a prelua echipa din Ghencea! 

Victor Piturca ar putea reveni pe banca tehnica a Stelei.

Dezvaluirea a fost facuta de fostul sau colaborator, Valeriu Rachita, care e convins ca Piturca ar reveni in Ghencea chiar si in Liga a 2-a. Liber de contract de la inceputul acestui an, Victor Piturca este pregatit sa ajute echipa ros-albastra care a ratat doua promovari in Liga a 3-a.

"Cu siguranta se va implica la Steaua, a fost implicat de la inceput! A fost alaturi de gloriile Stelei si de majoritatea oamenilor care simt Steaua in suflet. Sunt convins ca de la Liga a 2-a, poate de la Liga 1, cand CSA Steaua va ajunge acolo, el se va implica in acest proiect", a declarat Valeriu Rachita pentru Eurosport, punctand ca in 2021 ar putea avea loc aceasta revenire.

Reamintim ca in urma cu cateva saptamani, Victor Piturca a cerut Federatiei Romane de Fotbal sa permita accesul Stelei in Liga a 2-a.

"Vom pune toti umarul cum vom putea, pentru ca echipa Steaua sa revina acolo unde ii este locul. Si Steaua are nevoie de asta, dar si fotbalul romanesc. Dupa parerea mea, o echipa ca Steaua ar trebui invitata automat in Liga a 2-a", spunea atunci Piturca, fostul jucator al Stelei din anii 1983-1989.

El si-ar dori chiar sa ajute clubul cu bani, desi a mentionat ca nu poate fi investitor. "O suma pe care as putea eu sa o ofer, nu ar fi o problema. Dar nu pot fi eu investitor, nu sunt asa puternic financiar. Dar eu nu sunt un om potent financiar ca sa sustin un club precum Steaua. As putea sa fiu manager, s-ar putea, e nevoie de oameni competenti, integri, profesionisti, care sa inceapa proiecte cam de la zero. Daca nu se face o strategie si lucrurile nu sunt puse la punct, lucrurile nu vor merge bine", a declarat Piturca.

Pe langa atasamentul lui fata de club, antrenorul este atras si de noul stadion din Ghencea, arena de aproape 100 de milioane de euro pe care va juca Steaua.

In trecut, Victor Piturca a mai antrenat Steaua si FCSB de 4 ori in ultimele trei decenii. In plus, el a mai stat pe banca tehnica a echipelor FC U Craiova, Al-Ittihad si Universitatea Craiova, fiind de asemenea si antrenorul echipelor de tineret si de seniori ale Romaniei.