Victor Piturca nu duce lipsa de oferte! Cu cine putea sa semneze fostul selectioner

Victor Piturca a recunoscut ca a primit o oferta consistenta din Kuweit, dar a refuzat din cauza pandemiei de coronavirus.

La inceputul acestui an, fostul selectioner a ramas liber de contract dupa scurta aventura la Universitatea Craiova. Potrivit TelekomSport, acesta a primit oferte de la una dintre echipele care se bat la titlu in campionatul din Kuweit.

Din punct de vedere financiar oferta era buna, dar Piturca a decis sa ramana in tara din cauza COVID-19. In Kuweit fotbalul este inca intrerupt si nu se stie cand va fi repornit.

In toata perioada starii de urgenta, Victor Piturca a avut grija de mama lui in varsta de 87 de ani si de soacra acestuia de 78 de ani. Ambele persoane se aflau in categoria de risc maxim pentru coronavirus. Fostul antrenor al Craiovei a cumpart teste pentru COVID-19. El si-a testat atat membrii familiei, cat si persoanele care l-au vizitat.

Antrenorul roman nu se grabeste sa revina in fotbal. Acesta a dezvaluit ca a avut mai multe oferte, dar le-a refuzat.

"Au fost si alte oferte, unele de la echipe pe placul meu, dar nu ne-am inteles la bani. Dar oferte au fost", a declarat fostul selectioner pentru Realitatea.

De asemenea, pe Victor Piturca il tenteaza sa revina pe banca tehnica a unei singure echipe Romania.

"Steaua ar fi singura echipa din Romania pe care as antrena-o, Steaua, atunci cand ar reveni in prim plan", a declarat fostul antrenor de la FCSB.