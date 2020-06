Laurentiu Reghecampf a povestit cum a plecat de la Steaua din cauza lui Victor Piturca. "Nu ii port ranchiuna lui"

Reghecampf a vorbit despre relatia sa din trecut cu Victor Piturca.

Fostul mijlocas roman a jucat la Steaua in parioada 1996-2000, iar dupa ce Piturca a fost numit in functia de antrenor, el s-a transferat la Litex Loveci, in Bulgaria.

La momentul respectiv Reghe era impresariat de fratii Becali, iar Piturca era certat cu ei. Fostul selectioner al Romaniei i-a cerut sa renunte la cei doi impresari daca mai doreste sa continue la echipa.

"A venit antrenor la Steaua Victor Piturca, in momentul in care era certat cu Giovanni Becali, iar eu eram impresariat de el. Aceeasi poveste ca a lui Danciulescu. Am fost imprumutat 6 luni, am castigat campionatul si Cupa la Litex si apoi am plecat in Germania. Am fost chemat de Piturca sa reinnoiesc contractul, dar sa nu vorbesc cu Giovanni si Victor Becali. Si nu am facut lucrul asta. M-am dus si le-am spus, toata viata am fost loial celor care m-au ajutat. Ei s-au impacat, dar eu am ramas cu constiinta impacata. Ce trebuia sa fac? Sa renunt la ei ca sa semnez un contract? Nu!", a declarat Laurentiu Reghecampf pentru ProSport.

De asemenea, actualul antrenor de la Al Wasl a spus ca a avut putine selectii la nationala si din cauza ca Piturca a fost numit selectionerul echipei.

"Nu stiu daca as fi avut mai multe selectii la nationala. A contat, clar. Nu spun ca e rau Piturca, dar e un om care are niste principii si nu trece peste lucrurile astea. Si Danciulescu, au fost mai multi in situatia asta. Nu ii port ranchiuna lui Piturca pentru chestia asta. El mi-a spus direct: Daca nu ramai, il aduc pe Florentin Dumitru de la Astra. Am spus ca nu am cum sa fac lucrul asta, ma duc la Giovanni si a spus ok", a povestit fostul antrenor al Stelei.