Cele două echipe s-au întâlnit joi seară în Ghencea, în a doua etapă din play-off-ul Ligii a 2-a. La capătul celor 90 de minute, ”militarii” s-au impus cu 2-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Ilie Poenaru fierbe după înfrângerea din Ghencea: ”Nu ai voie să faci asta, nu ai voie!”

La 1-0 pentru Steaua, Chindia a rămas în inferioritate numerică după ce Daniel Florea a văzut cartonașul roșu. Pe urmă, dâmbovițenii au rămas în nouă după eliminarea lui Dylan Mboumbouni din minutul 73, când tabela de marcaj indica deja 2-0 pentru ”militari”.

Ilie Poenaru, antrenorul Chindiei, a explicat că jucătorii săi au intrat temători și crispați în meci și că Florea, la experiența sa, ar fi trebuit să gestioneze altfel faza în care a fost eliminat.

”Am sperat că vom face un meci bun în fața unei echipe bune, care joacă un fotbal bun, care e fără presiune. Le-am cerut jucătorilor să joace fără presiune, să aibă atitudine, să aibă o reacție după meciul de la Voluntari (n.r. pierdut 1-5).

Din păcate, am început meciul temători, crispați. Știam că Steaua face un pressing avansat. Am vorbit cu jucătorii cum să ieșim din acest pressing.

(n.r. despre eliminarea lui Florea) N-ai voie să ai reacția aceea. Nu ai voie să lași echipa în 10 oameni. E un jucător cu experiență. În play-off sunt cele mai bune echipe, sunt echipe de valoare. Cred că suntem la același nivel. Problema la noi este de concentrare, de dorință.

A doua eliminare..., este un atac, dar n-are intensitate. Nu cred că se impunea al doilea cartonaș galben. Pierdem și jucători, pierdem și puncte. Deja Sepsi are un avantaj. Este o echipă foarte bună și se poate mări distanța. Important este să ne refacem cât mai repede. Avem o problemă mentală.

E vorba de curajul pe care nu l-au avut. Nu am înțeles de unde a fost această crispare. Eu vreau să joace, să fie dezinvolți. Dacă jucăm așa barajul (n.r. de promovare) nu vom avea nicio șansă. Garantat o să vedeți o altă echipă în meciul viitor.

N-aș vrea să vorbesc de situația financiară. Nu este corect. Mă interesează ce facem din punct de vedere sportiv. Nu sunt probleme mari ca la alte cluburi. Săptămâna viitoare se vor rezolva o parte dintre ele”, a spus Ilie Poenaru la digisport.