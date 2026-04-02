”De astăzi, stadionul poate fi închiriat cu 24.760 de euro, sperând să existe o dinamică pentru utilizarea banului public mult mai eficientă”, a afirmat el.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a făcut acest anunţ joi, într-un comunicat de presă, în contextul unei dinamici crescute în domeniul militar şi al interesului public ridicat pentru activitatea Clubului Sportiv al Armatei.

Radu Miruță reduce tariful de închiriere al stadionului Steaua!

În urma unei analize, s-a constatat că tariful anterior de închiriere al stadionului, de 35.000 de euro, era mai ridicat decât cel practicat pentru alte arene importante din ţară, precum Stadionul Naţional sau stadioanele din Cluj şi Craiova. Această situaţie limita utilizarea eficientă a infrastructurii sportive finanţate din fonduri publice.