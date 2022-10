Victor Becali îi strânge cu ușa pe doi "grei" de la FCSB. "Avem cea mai bună benzină, cei mai frumoși munți"

Victor Becali, om care a transferat mulți jucători pe munți de bani de la echipa vărului său, Gigi Becali, a analizat pertinent situația de la FCSB, dar îi și mitraliază pe doi fotbaliști importanți.

Unul dintre ei e vârful Andrea Compagno, celălalt e arădeanul David Miculescu, pe care Becali a plătit suma de 1,7 milioane de euro. Agentul FIFA a vorbit și despre situația lui Nicolae Dică, antrenor care a spus la Pro Arena, după 0-5 cu Silkeborg, pe Arena Națională, că nu demisionează.

FCSB, ironizată de Victor Becali. Compagno și Miculescu, "clienții" impresarului

“Vorbim de fotbalul românesc, nu vorbim neapărat de cazuri particulare, de FCSB. Putem să ne luăm după înfrângerile astea, sigur. 10-0, ce să zic? N-am cuvinte, ce să spui? Acolo s-a jucat fără 6-7 titulari. Acum au jucat toți, asta e valoarea, trebuie să înțelegem. Da, da, de ce? Din toate punctele de vedere.

Câte meciuri are Compagno în cupele europene? Câte meciuri are Miculescu? Compagno e italian, juca prin C, prin D, în San Marino… Avem cei mai buni jucători, cel mai bun gaz, cea mai bună benzină, cea mai frumoasă țară, cei mai frumoși munți, cea mai frumoasă mare. Franța n-are, Italia n-are, numai noi avem de toate…

Meciul cu West Ham e altceva, pentru că acolo, așa cum spunea și Dică, e greu să-i motiveze cu Mioveniul, dar cu West Ham se motivează singuri. Așa și pentru ei, e greu să-i motivezi cu echipele astea în Conference League, cu astea de pe la noi de pe aici.

Am înțeles că n-are niciun motiv să-și dea demisia Dică. Ca suporter eu nu-s fcsbist, nu-i treaba mea. Dacă mă întrebați la Dinamo dacă să-l păstrăm sau nu, vă spun, îl păstrăm. La FCSB nu e treaba mea, dar am înțeles că nu e niciun motiv să-și dea demisia, așa am citit în presă. Putem să vrem noi ce-om vrea noi, patronul hotărăște”, a declarat Victor Becali, potrivit Sport Total FM.

FCSB, un singur punct în Grupa B

Silkeborg s-a impus şi la Bucureşti prin golurile marcate de Kusk (minutul 12), Klynge (minutul 16), Tengstedt (minutul 63) şi Jorgensen (minutele 68 şi 70). Elevii lui Nicolae Dică au un singur punct în Grupa B din Conference League.

Clasamentul este condus de West Ham, cu punctaj maxim, urmată de Silkeborg (6p) și Anderlecht (4p). În următorul meci, FCSB se va întâlni cu UTA Arad pe Arena Națională, duminică, 16 octombrie, de la ora 20:30. Partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

VIDEO - NICOLAE DICĂ, la finalul meciului cu Silkeborg, scor 0-5