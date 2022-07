Iosif Rotariu a comentat pentru Sport.ro patru teme legeate de FCSB, formație care azi joacă în Superliga, de la 22:30, cu FCU Craiova, livetext pe www.sport.ro.

Fostul mare mijlocaș al Stelei și al naționalei e de părere că Gigi Becali a ales corect când l-a numit pe Nicolae Dică pe banca tehnică în locul lui Anton Petrea, iar efectele schimbării antrenorului s-au văzut pe teren, din felul în care au evoluat jucătorii vicecampioanei în partida retur cu Saburtalo (4-2), din turul II preliminar al Conference League.

IOSIF ROTARIU DESPRE...

Plecarea lui Tănase. "Nu a lăsat vreun gol, nu e de neînlocuit"

"Nu rămâne vreun gol după plecarea lui, Gigi Becali a gândit foarte bine mutarea (n.r.: FCSB a luat 3 milioane de euro de la Shanghai Port - prima ligă din China).

În fotbalul românesc de azi nu poți spune despre cineva că e de neînlocuit. Florin Tănase a cucerit un singur trofeu cu FCSB, echipa nu a luat vreun titlu cu el! (n.r.: FCSB nu a mai câștigat titlul în Liga 1 din 2015, de când antrenor era Constantin Gâlcă)".

Transferul lui Miculescu. "Unde vrea să joace?"

"Dacă-l va lua FCSB sunt curios unde ar putea să joace!? Unde vrea el să joace? La UTA joacă în benzi, o face foarte bine, dar FCSB beneficiază în prezent de jucători care se pot exprima pe extreme... Andrei Cordea, Tavi Popescu, Florinel Coman. Poate FCSB îl va lua să joace vârf, e și asta o variantă, însă rămâne de văzut - dacă va fi transferat - în cât timp se va adapta, e greu să te adaptezi rapid la FCSB".

Impactul venirii lui Dică. Cum s-a schimbat echipa

"Am văzut o echipă total schimbată, fiecare jucător a încercat să-și demonstreze calitățile. Ce am văzut la meciul cu Saburtalo? Un presing sus, multă mobilitate, dorință mare de a-i demonstra antrenorului că merită fiecare să joace.



Au ascultat și ce le-a spus Dică, dar au și vrut să-i demonstreze că se poate baza pe fiecare, pentru că am sesizat un nivel crescut în jocul fiecăruia.

Dacă eliminăm erorile din sistemul defensiv, putem să spunem că așa ar trebui să arate FCSB. 'Atitudine' e principalul termen prin care pot caracteriza victoria FCSB-ului din meciul cu Saburtalo. Iar principalul artizat e Dică".

Apărarea plină de "baschetbaliști"...

"E de apreciat faptul că Dawa a înscris, dar rolul lui e să dea siguranță apărării. Din ceea ce am văzut până acum în campionat și în meciul cu Saburtalo nu pot afirma că FCSB are o defensivă sigură - alternează momentele bune cu erori nepermise. O echipă cu o știință bună de joc din România știe să speculeze fragilitatea care s-a văzut și în meciul cu Saburtalo. Dică mai are de lucrat la defensivă".

1,91 m e înălțimea lui Bouhenna

1,92 m e înălțimea lui Dawa

1,92 m e înălțimea lui Tamm

Un jucător foarte, foarte bun

"Darius Olaru e un model. Urcușul său rapid în fotbal, rapiditatea cu care a devenit jucător de bază la FCSB, felul în care se sacrifică pe teren... toate acestea îl transformă într-un fotbalist complet".

După două meciuri jucate în Superliga, FCSB e pe locul 14 din 16 formații, cu un punct

Lider e Farul, cu șapte puncte

FCSB joacă miercuri

FCSB joacă miercuri, în deplasare, cu DAC 1904, în prima manșă din turul III preliminar din Conference League. Turul dublei din Conference League a fost mutat de UEFA miercuri, de la ora 21:30, deoarece două echipe din Slovacia sunt calificate în aceeași fază a competiției și nu puteau fi lăsate să joace în aceeași zi.