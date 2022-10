"Trebuie să spunem adevărul". Prima reacție a lui Mihai Stoica după dubla dezastruoasă cu Silkeborg

FCSB, care în tur a menajat o serie de titulari şi a cedat cu 0-5, s-a înclinat şi pe teren propriu cu acelaşi scor, golurile danezilor fiind înscrise de Kasper Kusk (minutul 12), Anders Klynge (minutul 16), Soeren Tengstedt (minutul 63) şi Sebastian Joergensen (minutele 68, 70).

Din 1992 o echipă românească nu mai pierdea o dublă cu scorul general de 0-10. Atunci, în primul tur al Cupei UEFA, Electroputere era surclasată de Panathinaikos cu 6-0 în Bănie şi cu 4-0 la Atena.

Cu câteva secunde înainte de fluierul final, din tribune s-a auzit un sec, dar grăitor: "Opriți măcelul!" din partea unor suporteri, o reacție autentică despre dezastrul de pe Arena Națională.

Explicațiile lui Mihai Stoica pentru dublul eșec cu Silkeborg

Managerul general de la FCSB a făcut primele declarații după eșecul usturător cu Silkeborg, oferind explicații pentru dubla manșă în care vicecampioana României a pierdut la scor.

"Acum se risipesc din argumente, în sensul că nu mai e terenul acela. Titularii nu au fost nici acum. Dacă atunci au lipsit 9 din 10 jucători de câmp, acum au lipsit 5. 3/4 din compartimentul defensiv, Radunovic și ambii fundași centrali. Au lipsit Coman și Omrani. Dacă luăm ultimul meci, care a reprezentat cam cea mai bună evoluție a noastră în actualul sezon, marcatorii ambelor goluri și jucătorul meciului. Primul gol a fost opera lui Billel Omrani.

Cordea, care este clar jucătorul numărul unu al sezonului la noi - asta o spun cifrele - când el greșește de maniera pe care a făcut-o la primul gol, când Târnovanu, care e portarul revelație, greșește la golul doi, se întâmplă să se aleagă praful, să-ți iasă toate invers. Am marcat gol, mingea ne-a fost scoasă din poartă. În tur, arbitrul a dat ofsaid, numai el știe de ce. Că era 1-5, era același lucru", a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Mihai Stoica: "Au fost mult mai buni decât noi"

Acesta a vorbit și despre greșelile de arbitraj de care a avut parte FCSB în meciurile din Conference League, unde nu există arbitraj video, dar a și recunoscut superioritatea danezilor, adăugând că principalul obiectiv este concentrarea pe campionat.

"Dacă noi ne-am fi prezentat cu prima echipă, nu cred că s-ar fi întâmplat catastrofa de aseară. Prima echipă a jucat la Londra cu West Ham, iar în minutul 70 conducea cu 1-0 și a fost necesară o invenție a unui penalty. Cu Anderlecht a jucat prima echipă, 1-0 pur și simplu ne-a fost refuzat, n-am mai văzut un asemenea penalty refuzat în 30 de ani.

Nu cred că e o tragedie. E o umilință, dar mult mai umilitor a fost că am fost eliminați anul trecut de Karagandy. Nu cred că suntem peste nivelul Georgiei, că n-avem niciun fotbalist la Napoli, nu cred că suntem de nivelul Slovaciei și am eliminat Dunajska Streda. Nu cred sub nicio formă că suntem peste nivelul norvegienilor și am eliminat de o manieră de povestit generațiile următoare Viking.

Trebuie să spunem adevărul - ne-au dominat. Am găsit o echipă al cărei joc elaborat nu l-am putut contracara pentru că au fost mult mai buni decât noi. Nu cred că e o tragedie să recunoaștem, noi prezentându-ne cu garnitura a doua la tur și cu o garnitură experimentală la meciul doi. Cred că Silkeborg va merge mai departe, iar noi, în situația în care nu câștigă Craiova lui Mititelu la Botoșani, iar Petrolul la Craiova lui Rotaru, noi venim pe locul șapte dacă batem UTA. Tocmai d-aia n-avem voie să ne mai gândim la ce a fost. Trebuie să ne scuturăm și să ne concentrăm la meciul de campionat", a concluzionat Mihai Stoica.