"Vedeți vreun om capabil să-l bată pe Burleanu?" Mircea Sandu a răspuns fără să clipească

Mircea Sandu, fostul șef al FRF în perioada în care naționala României era o forță în lume (sferturi la CM 1994), privește cu detașare ce se întâmplă prin federația condusă de Răzvan Burleanu.

Fiul lui Gică Burleanu, fost mijlocaș la FCM Bacău, e pentru al treilea mandat în cel mai important birou de la Casa Fotbalului.

Întrebat într-un interviu pentru Gsp despre un "om capabil care ar putea să-l bată pe Burleanu", Mircea Sandu s-a gândit la un patron din Liga 1.

"Mi-aș dori ca șef al FRF pe cineva care să nu fie impus de Servicii sau de partide. Aș vrea să fie cineva, chiar dacă nu-i fost fotbalist, care vine dintr-un mediu privat.

Dan Șucu. Nu cred că l-au băgat Serviciile pe Șucu la Rapid. Sper că a venit omul cu afacerea lui, cu banii lui. Cel puțin așa văd. Un astfel de personaj. Eu cu Șucu, cu domnul Șucu, că n-avem glume, am încercat acum vreo 3-4 ani să preluăm baza din Regie, a Sportului Studențesc.

El are doi băieți care joacă fotbal, cuminți, liniștiți, nu-i știe lumea. Am fost la Mac Popescu, la Arhitectură, și era încântat să poată să vină cineva și să investească în acea bază. Domnu Șucu a spus: „Pe mine nu mă interesează stadionul mare". A vrut terenul din spate, că face nocturnă și că bagă 400.000 de euro și zece ani să aibă terenurile la dispoziție. Chiria evaluată la 40.000 pe an. Dar jurista de acolo am înțeles că s-a opus și omul s-a schimbat. Și-așa a ajuns că cumpere două baze la Constructorul și Coresi și a făcut investiții. De un astfel de om e nevoie la Federație. Dacă vii la FRF să câștigi bani, mai bine nu! Nu-l propun neapărat pe domnul Șucu, dar e ultima noutate care a apărut în fotbal", a declarat Mircea Sandu, pentru Gsp.

Preşedintele în exerciţiu al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (37 de ani), a câştigat, în aprilie, al treilea mandat consecutiv la conducerea FRF, el fiind votat în unanimitate de cei 266 de membri prezenţi dintre cei 278 afiliaţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Arena Naţională din Capitală.

însă e posibil să se întâmple o "răsturnare de situație", iar actualul șef să mai câștige încă un mandat

