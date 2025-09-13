Patronul din Gruia a negat vehement informațiile conform cărora clubul ar deține doar o parte din drepturile federative ale atacantului și a insistat că situația este limpede: Munteanu aparține în totalitate campioanei României.



Scandalul a fost declanșat sâmbătă, când Ioan Becali a avansat o teorie surprinzătoare legată de mutarea lui Louis Munteanu (23 de ani) de la Fiorentina la CFR Cluj. Impresarul a susținut, în cadrul unei intervenții pentru fanatik.ro, că ardelenii nu ar fi plătit nicio sumă de transfer și că ar urma să încaseze doar 50% dintr-o viitoare vânzare a jucătorului.



"Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Jumătate din suma care se va încasa pe transferul lui Munteanu va merge la directorul sportiv de la Fiorentina și la un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate", a fost una dintre declarațiile lui Becali.



Varga: "Probabil îi e ciudă"



Replica lui Neluțu Varga nu a întârziat să apară. Finanțatorul clujenilor a demontat complet varianta prezentată de agent, pe care o consideră o simplă dezinformare. Acesta a subliniat că CFR Cluj a făcut un efort financiar considerabil pentru a-l aduce definitiv pe atacant și că deține integral drepturile asupra sa.



"Astea sunt aberații! În primul rând, transferul s-a făcut cu clubul Fiorentina, nu cu directorul sportiv sau mai știu eu cine. Iar jucătorul este 100% al nostru, al CFR-ului. Nu deținem doar 50% sau 40% din drepturile lui, ci 100%", a tunat Varga pentru GSP.



Mai mult, patronul ardelenilor a lăsat să se înțeleagă că în spatele afirmațiilor lui Becali s-ar afla o frustrare personală. "Am plătit o sumă importantă pentru el pentru că știam ce valoare are și că ne poate ajuta. Sunt niște declarații date de cineva care nu știe detaliile. Și probabil are divergențe cu impresarul și îi e ciudă că nu au putut să-l ia el pe Louis", a completat Varga.

