AEK Atena a învins Panathinaikos, duminică seară, scor 2-1, după un gol decisiv reușit de portughezul Joao Mario în minutul 90+3. Cu două etape rămase, AEK are un avans de 8 puncte față de următoarele clasate PAOK și Olympiacos. Răzvan Marin și bucuria din vestiarul lui AEK Atena după titlul din Grecia Pentru AEK Atena este titlul cu numărul 14 câștigat în Grecia și primul după o pauză de trei ani. Bucuria a fost imensă în vestiar, acolo unde Răzvan Marin a dat tonul melodiei "Made in Romania". Răzvan Marin, om de bază la AEK Atena, cu 46 de meciuri, 7 goluri și 9 pase decisive în acest sezon, a obținut astfel al patrulea trofeu din carieră, după titlul de campion al României cu FC Viitorul, Cupa Belgiei cu Standard Liege și Supercupa Olandei cu Ajax.

Datorită statutului de campioană a Greciei, AEK Atena va juca direct în play-off-ul Champions League. În cazul unui eșec, echipa lui Răzvan Marin va coborî în faza principală din Europa League.

Lucescu despre campioană: ”A dat dovadă de consecvență, felicitări” Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, care se va lupta acum pentru obținerea locului 2 în Grecia, a felicitat rivala AEK Atena. ”AEK a gestionat foarte bine anumite situații, a disputat mai puține meciuri europene în comparație cu rivalii din campionat. A dat dovadă de consecvență, felicitări pentru campionat. Noi am plătit pentru startul slab de la începutul lunii februarie și am încercat să revenim, dar era deja foarte dificil. Mai ales după două meciuri în care joci împotriva lui Olympiacos, care are același obiectiv ca noi. Am trăit intens meciul de astăzi, nu este ușor să joci pe acest stadion. Aveam două scenarii în minte: fie un pas greșit al lui AEK împotriva lui Panathinaikos, fie victoria noastră în acest meci. Acum ne gândim la locul al doilea, care duce în preliminariile Ligii Campionilor. A fost un sezon dificil. Am avut din nou probleme în echipă, cu Ozdoyev și Tyson. A fost un an dificil, care încă nu s-a terminat, și trebuie să continuăm și să nu renunțăm”, a declarat, conform bnsports, Răzvan Lucescu, care luptă în continuare cu PAOK pentru calificarea în preliminariile Champions League.