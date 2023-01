Unul dintre antrenorii suspendați de FRF face un pas înapoi: „Federaţia a procedat corect!”

Deși inițial a criticat decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, Andrei Prepeliță face acum un pas în spate și spune că Federația a procedat corect în ceea ce-l privește.

Prepeliță vrea să-și ia licențele și să revină în antrenorat

„Da, am avut câteva discuţii, două au fost mai avansate, doar că ultima discuţie pe care am avut-o a fost după sau înainte de Crăciun, atunci când am primit şi suspendarea de patru etape.

Da (n.r. erau din România). Am avut discuţii şi cu două echipe din străinătate, care nu au dorit fără licenţă. Dar vă daţi seama ce club ia un antrenor suspendat.

Federaţia a procedat corect cu toţi care nu am avut, nu au aplicat regulamentul doar pentru mine, si ceilalţi au primit suspendare.

Dar ne-am asumat, important e ce am făcut, am avut rezultate bune şi în continuare învăţ, mă dezvolt, îmi iau licenţele şi văd mai departe”, a spus Andrei Prepeliță, potrivit Orangesport.

Suspendarea i-a dat planurile peste cap lui Prepeliță

Andrei Prepeliță a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal cu o amendă în valoare de 6.800 de lei și patru etape de suspendare, pentru a antrenat deși nu avea licența PRO.

Fostul antrenor susține că suspendarea i-a făcut mult rău, deoarece din această cauză a ratat două contracte.

„Am avut discuții, da, de când am încheiat contractul cu FC Argeș. Dar, am spus că în iarnă va fi un moment prielnic să preiau o echipă, pentru că ai ceva timp să pregătești echipa.

Poți să mai aduci jucători, fiind fereastra asta de transferuri, doar că la finalul anului a venit și acea suspendare de patru etape și, din păcate, s-au împotmolit, să spun așa, negocierile.

Mi se pare corect, și eu dacă aș fi președinte la un club... Să iei un antrenor cu o suspendare și cu patru etape...”, a spus Andrei Prepeliță la PRO ARENA - mai multe detalii AICI.