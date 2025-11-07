Deși Mihai Stoica i-a cerut public patronului să nu mai divulge echipa de start pentru a nu ajuta adversarii, iar Becali i-a promis că nu o va mai face, latifundiarul din Pipera nu s-a putut abține. Înainte de duelul cu Hermannstadt din etapa a 16-a, patronul FCSB a intervenit și a dictat primul 11, anunțând și o schimbare majoră: Adrian Șut este OUT.



Zilele trecute, MM Stoica dezvăluise că i-a solicitat finanțatorului să păstreze discreția asupra echipei de start, primind asigurări că așa se va întâmpla. Promisiunea nu a durat însă mult.



"Una e când greșești, alta e... ca Șut"



Eșecul din UEFA Europa League contra celor de la Basel l-a costat scump pe Adrian Șut. Mijlocașul, unul dintre oamenii de bază ai echipei în ultimele sezoane, a fost scos țap ispășitor de patron.



Becali a explicat și de ce l-a scos din echipă pe Șut, în timp ce pe Târnovanu, alt jucător vizat după meciul din Elveția, îl menține: "În poartă Târnovanu, nu am treabă cu el, a făcut o greșeală. Una e când greșești, alta e când o ții ca Șut".



Finanțatorul "roș-albaștrilor" nu s-a oprit aici, continuând să enumere, la Fanatik, toți titularii pentru partida de la Sibiu. Patronul a menționat și o improvizație pe partea dreaptă, în absența suspendatului Pantea.



"Toată echipa mea. Cisotti, Olaru, Miculescu, Thiam, atacant, că Bîrligea a alergat mult, Tănase, Lixandru. (...) O să joace Graovac în dreapta, pentru că Pantea stă, a luat galbene multe", a spus Becali.



Cum va arăta FCSB cu Hermannstadt, în viziunea lui Gigi Becali: Târnovanu – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Cisotti, Olaru, Miculescu – Thiam.

