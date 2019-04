Unde a ajuns sa joace Astafei, fotbalistul rapper! Cum a fost dat afara de o echipa din Turcia: "Am aflat de pe site-ul oficial"

Victoras Astafei (31 de ani) a evoluat de-a lungul carierei la Targu Mures, Gaz Metan, Otelul, Petrolul si Botosani.

Victoras Astafei, jucator care a trecut de-a lungul carierei pe la Targu Mures, Gaz Metan, Otelul, Petrolul si Botosani, a ajuns sa evolueze in liga a patra din Romania! In varsta de 31 de ani, acesta s-a intors in orasul natal, Targu Mures, si joaca la CSM Targu Mures, succesoarea ASA-ului.

Astafei, care a avut inclusiv o aventura in Malaezia, in 2017, unde a jucat pentru Selangor, a lasat in urma fotbalul mare. El joaca acum doar de placere, iar in timpul liber inca mai face versuri. Astafei este singurul jucator din Romania care a lansat un albun de hip hop. A facut-o sub numele de "Ăsta".

Victoras Astafei: "Am jucat voluntar in Liga I"



Astafei a povestit pentru cotidianul Gazeta Sporturilor ca in Liga I a jucat neplatit. "Eram voluntar", spune el.

"Am avut restante mari in Romania, am fost voluntar. Am pierdut mai mult de 50.000 de euro in cariera. Multi jucatori s-au complacut asa, au incercat sa ramana la echipele cu probleme. Eu nu am putut face asta. In Turcia e mai rau, chiar daca sunt mai multi bani. Se fura mai mult decat in Romania. In liga secunda de acolo se schimba toti stranierii, sunt fel de fel de interese", a povestit el.

Victoras Astafei: "Am aflat de pe site ca m-au dat afara"



Astafei a trecut in 2016 si pe la Adana Demirspor.

"Eu am aflat de pe pagina clubului ca plec de la echipa, clubul se despartise de toti stranierii. Pana la urma am castigat memoriul si mi-au platit salariul pe 3 ani", a povestit Astafei.

"Inaintea meciurilor, agentii aveau voie in vestiar, era o situatie pe care eu nu am mai intalnit-o", a mai spus el.