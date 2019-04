Eterna si fascinanta Romaniei! GE-NI-AL! Rapid a jucat astazi contra lui Manchester City :)) Portarul de la Agricola Borcea a evoluat in tricoul liderului din Premier League

Lider in seria sa din liga a treia, Rapidul alearga dupa promovare. Giulestenii lui Pancu se dueleaza astazi cu Agricola Borcea.

Rapid evolueaza pe teren propriu impotriva formatiei Agricola Borcea. Saptamana trecuta, giulestenii antrenati de Daniel Pancu au remizat la Afumati, scor 1-1. Ei raman lideri in seria lor din liga a treia si sunt favoriti la promovarea in cel de-al doilea esalon.

Au dat peste portarul lui City :)

In meciul cu Agricola Borcea, programat in Regie, de la ora 16:00, portarul oaspetilor a intrat cu un echipament total diferit de cel al colegilor. Portarul Agricolei Borcea, Ionut Vreme, a evoluat in echipamentul lui Manchester City!