Au facut scorul campionatului, au un 9-0 si un 9-1 in acest sezon, dar si golgheterul campionatului! Paradoxul Ligii a II-a: echipa cu cele mai mari scoruri e la retrogradare

Aerostar Bacau, echipa antrenata de Florin Bratu, a facut scorul campionatului in liga a doua. Moldovenii lui Bratu au batut-o cu 9-0 pe Braila, antrenata de Florentin Petre!

Aerostar Bacau este echipa care a facut cele mai mari scoruri ale sezonului in liga a doua. Echipa antrenata de Florin Bratu le-a invins cu 9-1 pe Metaloglobus si 9-0 pe Dacia Unirea Braila, ultimul dintre meciuri fiind disputat astazi. De asemenea, Aerostar il are in componenta pe Valentin Buhacianu, autor a 20 de reusite, golgheter al ligii secunde.

Paradoxul Aerostar: au facut cele mai mari scoruri, dar sunt la retrogradare



Aerostar Bacau are scorurile campionatului si golgheterul ligii secunde. In ciuda acestui lucru, echipa antrenata de Florin Bratu se bate pentru salvarea de la retrogradare. Aerostar e pe locul 17, cu 32 de puncte obtinute in 32 de meciuri. Formatia moldoveana e la 3 puncte de primul loc care asigura salvarea, ocupat in prezent de Energeticianul.

"A fost un meci pe care trebuia sa-l castigam cu orice pret, pentru ca suntem cu un deficit de puncte. Am intalnit un adversar care nu prea mai avea motivatie, un adversar ranit, dar stiu ca astfel de meciuri sunt dificile daca nu le tratezi serios. Imi falicit jucatorii pentru ca au fost constanti pe durata meciului. Este o victorie pentru urmatoarea saptamana, care ne mai da si noua ragaz sa respiram, sa ne pregatim pentru meciul cu Ripensia", a spus Florin Bratu dupa meci, potrivit liga2.ro

Clasamentul actualizat al Ligii a II-a