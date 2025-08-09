VIDEO Fundașul care a salvat-o pe FCSB de la dezastru în Europa League recunoaște: "Panica începuse să ne cuprindă!"

Fundașul care a salvat-o pe FCSB de la dezastru în Europa League recunoaște: Panica începuse să ne cuprindă!
Daniel Graovac și-a făcut cel mai frumos cadou cu o zi înainte de a împlini 32 de ani! Joi seară, pe 7 august, fundașul transferat în această primăvară la FCSB a fost omul providențial pentru campioana României în meciul tur cu Drita, scor 3-2.

Stoperul bosniac a marcat golul de 2-2, care a reaprins speranțele în tabăra campioanei României în partida încheiată cu scorul de 3-2, după ce FCSB fusese condusă cu 2-0.

Cu echipa în pragul unui nou eșec răsunător, după eliminarea dureroasă din Liga Campionilor în fața celor de la Shkendija, Graovac a apărut salvator. La scorul de 2-1 pentru Drita, în minutul 72, fundașul s-a înălțat imperial la un corner și a trimis mingea cu capul direct în poartă, restabilind egalitatea. A fost primul său gol în tricoul roș-albastru și un motiv perfect de sărbătoare a doua zi.

Într-un interviu acordat presei din Serbia, apărătorul a recunoscut momentele de cumpănă din timpul partidei de pe Arena Națională.

"După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți", a spus Graovac pentru "Glas Srpske".


"O gură de oxigen"

Victoria a pus capăt unei serii negre de patru înfrângeri consecutive și a adus liniștea în tabăra bucureștenilor înaintea returului de la Priștina. Pentru FCSB, calificarea în play-off-ul Europa League, unde ar întâlni cel mai probabil Aberdeen, este vitală.

"Dacă ajungem în grupele Europa League, va fi considerat un succes. O retrogradare în Conference League ar fi un eșec. Steaua și toate cluburile din Balcani trăiesc din participarea în cupele europene", a punctat fundașul.

