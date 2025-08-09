Stoperul bosniac a marcat golul de 2-2, care a reaprins speranțele în tabăra campioanei României în partida încheiată cu scorul de 3-2, după ce FCSB fusese condusă cu 2-0.



Cu echipa în pragul unui nou eșec răsunător, după eliminarea dureroasă din Liga Campionilor în fața celor de la Shkendija, Graovac a apărut salvator. La scorul de 2-1 pentru Drita, în minutul 72, fundașul s-a înălțat imperial la un corner și a trimis mingea cu capul direct în poartă, restabilind egalitatea. A fost primul său gol în tricoul roș-albastru și un motiv perfect de sărbătoare a doua zi.



Într-un interviu acordat presei din Serbia, apărătorul a recunoscut momentele de cumpănă din timpul partidei de pe Arena Națională.



"După eliminarea cu Shkendija, a fost greu să ne revenim mental. Am intrat prost în meciul cu Drita și panica a început încet să ne cuprindă. Totuși, după 0-2 ne-am adunat, am început să jucăm. Am redus din diferență, apoi am marcat eu pentru 2-2 și, pe final, am avut noroc să câștigăm. Acum așteptăm returul mult mai liniștiți", a spus Graovac pentru "Glas Srpske".

