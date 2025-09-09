Dezastrul, scor 2-7 cu Hacken, a fost urmărit cu uimire și în tabăra rivalilor de la FCSB. Mihai Pintilii, secundul "roș-albaștrilor", a mărturisit că a fost șocat de scor, dar a identificat și un motiv-cheie pentru eșecul istoric al ardelenilor.



Pintilii, direct: "E diferență de la cer la pământ"



Tehnicianul de la FCSB a povestit cum a trăit meciul din fața televizorului, subliniind că suprafața de joc a fost un factor determinant în rezultatul final.



"Nu ne venea să credem cum evoluează scorul", a zis Pintilii la DigiSport, care a oferit apoi o explicație tehnică pentru diferența de pe teren: "Contează mult și suprafața de joc. E diferență de la cer la pământ, au alt ritm, plus că ești obișnuit să joci cu crampoane, și schimbul de direcții e altul".



Înfrângerea drastică din Suedia a dus la eliminarea CFR-ului din cupele europene, deși ardelenii au câștigat manșa retur din Gruia, scor 1-0, un succes care a contat doar pentru palmares.

