De la o echipă care spera la calificarea în play-off și în cupele europene, FCU Craiova a ajuns în Liga 3, unde a început campionatul cu o remiză contra celor de la Academica Balș. "Leii" ocupă ultimul loc în Seria 5, cu -105 puncte, după ce au primit mai multe penalizări. O decizie finală în privința excluderii oltenilor din toate competițiile ar putea fi luată pe 25 septembrie.

Conflictul familiei Mititelu cu FRF a făcut ca un proiect ambițios să fie deraiat, iar 50 de fotbaliști, dintre care unii de mare valoare, s-au despărțit de clubul oltean, în ultimii doi ani. În acest moment, cei mai experimentați jucători din lot sunt portarul Sorin Mogoșanu și jucători de câmp Alexandru Raicea și Florin Cioablă, iar noile vedete ale echipei sunt Alexandru Purcaru (14 ani) și Alexandru Sima (17 ani).



Jucători pe care FCU Craiova i-a pierdut în această vară:

Vladislav Blănuță (Dinamo Kiev / 2 milioane de euro), Dragoș Albu (Hermannstadt / gratis), Robert Popa (Unirea Slobozia / gratis), Andrea Padula (UTA Arad / gratis), Vlad Pop (Unirea Slobozia / gratis), Rokas Lekiatas (Kauno Zalgiris / gratos), Nestorly Lumbu (Steaua / gratis), Jibril Ibrahim (Genglik Gucu / gratis), Darius Ghindovean (Poli Iași / gratis), Stijn Meijer (Hamrun Spartans / gratis), Alexandru Blidar (CS Beiuș / gratis), Miguel Constantinescu (Petrolul / gratis), Traian Ciubotaru, Vlad Achim, Mihai Răduț (contracte încheiate), Amine Ghazoini, Idris Bounaas (contracte încheiate) / Juan Bauza (Atletico Nacional), Moses Abbey (Metaloglobus) și Aboubacar Camara (Metaloglobus), au fost împrumuttați pentru acest sezon, dar au șanse mari să se despartă definitiv de echipa lui Adrian Mititelu.



Jucători de care clubul s-a despărțit în vara anului 2024:

William Baeten (FCSB / 300.000 de euro), Aurelian Chițu (Hermannstdat / gratis), Yassine Bahassa (Nea Salamis / gratis), Benjamin Van Durmen (UTA Arad / gratis), Leo Lacroix (Al-Jabalain / gratis), Gabriel Compagnucci (CA Blegrano / gratis), Sekou Sidibe (La Louviere / gratis), Tudor Oltean (Slatina / gratis), Marokhy Ndione (AC Oulu / gratis), Ionuț Zanfir (Filiași / gratis), Alexandru Iordache (Retezatul Hațeg / gratis), Radu Negru (Unirea Slobozia / gratis), Matheus Mascarenhas (Boavista / gratis), Ion Gurău (Unirea Slobozia / gratis), Andrei Dragu (Unirea Slobozia / gratis), Amar Kvakic (SV Wildon / gratis), Modou Diagne și Mario Enache (contracte încheiate).



Fotbaliști plecați de la FCU Craiova după retrogradarea din Liga 1:

Andre Duarte (Reggiana / gratis), Danny Henriques (AEK Larnaca / gratis), Giovanni (Avai FC / gratis), Samuel Asamoah (Qingdao Red Lions/ gratis), George Ganea (Ujpest / gratis), Apostolos Diamantis (Panserraikos / gratis), Jeremy Huyghebaert (Mouscron / gratis), Lorenzo Paramatti (Maccabi Petah Tikva / gratis), Marius Ciobanu-Vanghele (CSM Alexandria / gratis), Alexandru Vodă (ACS Mediaș / gratis), Gabriel Enache și Francois Marquet (retrași din activitate).



Cum putea arăta primul "11" al lui FCU Craiova:

Ion Gurău (Robert Popa) - Gabriel Compagnucci (Radu Negru), Andre Duarte (Apostolos Diamantis), Leo Lacroix (Lorenzo Paramatti), Jeremy Huyghebaert (Matheus Mascarenhas) - Samuel Asamoah (Dragoș Albu), Benjamin Van Durmen (Vlad Pop) - Sekou Sidibe (George Ganea), Juan Bauza (Giovanni), William Baeten (Yassine Bahassa) - Vladislav Blănuță (Aurelian Chițu)

