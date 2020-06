Un fost titular de la FCSB ii spulbera visurile lui Becali: "Nu, nu cred in ofertele pe zeci de milioane de euro pentru Man si Coman"

Geraldo Alves, fostul fundas de la FCSB, a declarat ca sumele pe care Gigi Becali le cere pentru jucatorii lui sunt mult prea mari.

De asemenea, el a spus ca fotbalistii precum Florinel Coman, Denis Man si Florin Tanase ar fi putut pleca pe sume mai mari doar daca jucau la CFR Cluj.

"In momentul asta, greu. Steaua trebuie sa joace in competitii europene, iar echipa nationala trebuie sa joace bine. Pentru a vedea jucatorii jucand impotriva unor jucatori de nivel diferit. Daca Steaua joaca doar pe plan national, e mult mai greu. In campionatul acesta nu se vede cu adevarat valoarea jucatorilor. Nu nu cred in astea. Daca unul dintre ei era la CFR, lucrurile puteau sa fie diferite. Vedeam cu adevarat valoarea lor", a declarat Alves pentru Telekom Sport.

Geraldo Alves a jucat la FCSB in perioada 2012-2015. Fundasul portughez a strans 73 de meciuri in tricoul ros-albastrilor, a inscris 3 goluri si a oferit 3 pase decisive.

