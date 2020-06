Gnohere s-a 'INTORS' la Dinamo dupa ce Becali l-a dat afara de la FCSB! Anuntul facut de peluza: Gnohere a intrat in programul DDB

Gnohere isi ajuta fosta echipa intr-un moment delicat!

'Bizonul' a intrat in programul DDB, dupa ce a fost sunat de reprezentantii Peluzei Catalin Hildan.

Gnohere a acceptat sa contribuie la salvarea clubului. E membrul numarul 6761 al programului DDB.

Suma totala stransa de suporteri in actiunea lor se apropie de 2,5 milioane de lei!

Dinamovistii inca mai spera ca un investitor va rezolva problemele financiare ale clubului. Spaniolul Melero n-a facut insa plata de 500 000 de euro pe care o promisese.

"Sunt la vedere cei 500 000 de euro, dar pe platforma Program DDB. Din alta parte, stim ca se asteptau banii astia, azi era ultima zi cand puteau fi virati de spanioli. Probabil se asteapta pan ala ora 00:00. Probabil s-a dus ziua ca nu mai au cand sa intre banii in banca, nu stim care-i motivul pentru care nu s-a realizat. Se semnase un contract, era depus la LPF, garantat cu drepturile de televizare. Nu am auzit de negocierile cu altcineva.

Stim ca mai sunt investitori interesati sa intre in discutii pentru Dinamo. Batalia e sa se ajunga la cel mai serios dintre ei. Spaniolii cu care s-a negociat ultima oara nu aveau nicio legatura cu cei de dinainte, reprezentati de Toni Curea.

S-a confirmat ca am avut o pozitie corecta in privinta asta. Macar, spaniolii nu au iesit prin presa, sa atace, sa puna presiune, sa transmita ultimatim de doua ori si asa mai departe. N-au incercat sa-i rupa pe suporteri, sa creeze o disensiune intre fani. Noi am fost singurul partener serios de discutie pentru Negoita si ceilalti, suntem singurii seriosi in aceste discutii si tratative. Avem 10,06% din procentul de actiuni", a spus Thomas la Digisport.