Merge sa se bata cu Neymar si Mbappe in liga MILIARDARILOR Parisului?! SOC pentru Becali! Cu cine negociaza Gnohere

Harlem Gnohere are o propunere importanta de transfer!

Ar putea ajunge in Ligue 1, anunta Digisport. Gnohere e dorit de Lens, nou-promovata in prima divizie franceza! Conform sursei citate, de Gnohere s-ar mai interesa si Chateauroux, locul 15 in ultima editie din Ligue 2.

Gnohere a dezvaluit azi ca a avut in ianuarie o propunere de 1 milion de euro pe sezon din Egipt, insa Becali a refuzat sa-i dea drumul. La cateva luni distanta, FCSB l-a lasat sa plece liber de contract.

"Am plecat pentru ca am simtit ca era momentul sa plec. A fost epidemia, am citit articolele si ce spunea patronul despre mine, nu mi-a placut. Am vorbit cu cei apropiati de mine, cu sotia mea, am decis sa reziliez. Am avut oferte in ianuarie, Becali n-a vrut sa ma lase sa plec decat pentru sume astronomice pentru un jucator de 32 de ani.

Am avut oferte din strainatate. Becali a cerut multi bani pe mine. Cand a fost vorba de Egipt, aveam oferta de aproape un milion pe an. Patronul stia ca am contract pana in 2021, zicea ca sunt la final de contract acum. Nu stiu de ce. In iunie, anul trecut, inaintea meciului cu Viitorul, in care am si marcat, am avut o oferta din Turcia si n-a vrut sa ma lase sa plec. Apoi, au fost momente cand n-am fost respectat. Nu m-am simtit respectat", a spus Gnohere.

Aflata pe locul 2 in Ligue 2 in momentul intreruperii cauzate de pandemie, Lens a fost declarata direct promovata dupa ce autoritatile franceze au interzis fotbalul in actualul sezon.