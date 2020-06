Situatia HALUCINANTA a lui Gnohere! Becali a refuzat sa-l lase la o oferta de 1 milion de euro pe an, apoi l-a DAT AFARA

Harlem Gnohere s-a departit oficial de FCSB. Francezul e liber de contract si isi cauta echipa.

'Bizonul' spera ca echipele care l-au vrut in ultimele luni sa revina cu oferte. Gnohere dezvaluie ca a ratat o propunere de 1 milion de euro pe sezon din Egipt. Si o echipa din Turcia l-a vrut, dar Becali s-a opus. Gnohere a ratat

"Am plecat pentru ca am simtit ca era momentul sa plec. A fost epidemia, am citit articolele si ce spunea patronul despre mine, nu mi-a placut. Am vorbit cu cei apropiati de mine, cu sotia mea, am decis sa reziliez. Am avut oferte in ianuarie, Becali n-a vrut sa ma lase sa plec decat pentru sume astronomice pentru un jucator de 32 de ani.

Am avut oferte din strainatate. Becali a cerut multi bani pe mine. Cand a fost vorba de Egipt, aveam oferta de aproape un milion pe an. Patronul stia ca am contract pana in 2021, zicea ca sunt la final de contract acum. Nu stiu de ce. In iunie, anul trecut, inaintea meciului cu Viitorul, in care am si marcat, am avut o oferta din Turcia si n-a vrut sa ma lase sa plec. Apoi, au fost momente cand n-am fost respectat. Nu m-am simtit respectat", a spus Gnohere la Digisport.