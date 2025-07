Un fost jucător de la FCSB și Dinamo a semnat: „A revenit acasă”

Andrei Marc, după ce a jucat doar 2 meciuri la FCSB

Fundașul central in vârsta de 27 de ani era transferat în vara anului 2019 de la Concordia Chiajna la FCSB, unde a petrecut doar o lună, înregistrând doar doua meciuri in tricoul „roș-albaștrilor”.



El a dezvăluit că antrenorul de atunci, Bogdan Vintilă, a purtat discuții cu el, însă Marc aflase de la televizor că nu mai face parte din planurile lui Gigi Becali.



„Mi-a explicat de ce nu se bazează pe mine, am avut o discuție si cu Narcis (n.r. Răducan). Dar nu a fost o problema asta atunci la FCSB, chiar eram conștient atunci ca nu voi mai juca, după spusele patronului la televizor. A fost în vestiar, dar nu a discutat cu mine. Vorbea cu băieții, le ura bafta la meci, cand am avut meci in Portugalia, pentru calificare, atunci", a spus Andrei Marc, în primăvara lui 2021.