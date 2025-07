Kopic recunoaște: Rapid i-a suflat jucătorul lui Dinamo: "A fost pe lista noastră"

Dinamo a făcut multe schimbări la nivelul lotului în această vară. Au plecat jucători importanți din sezonul trecut, precum Astrit Selmani, Dennis Politic, Josue Homawoo sau Patrick Olsen, însă au sosit nume precum Alexandru Musi, Cristian Mihai, Danny Armstrong sau Charalampos Kyriakou.

Zeljko Kopic vorbește despre campania de transferuri a lui Dinamo



Zeljko Kopic a explicat cum a decurs campania de recrutare și marea problemă întâmpinată de Dinamo în această vară.



"În luna mai, am avut discuții cu acționariatul, cu Andrei Nicolescu, cu directorul sportiv și cu departamentul de scouting. Le-am explicat ideea mea despre dezvoltarea echipei, ceea ce s-a întâmplat bine în sezonul trecut și ce trebuie să îmbunătățim.



Apoi, am făcut o listă de jucători găsiți de departamentul de scouting. Am avut lista A, lista B și lista C. Pe lista A au fost cele mai bune opțiuni. Am lucrat foarte intens pentru a avea cele mai bune opțiuni, însă campionatul din România începe foarte devreme, iar unii jucători au ales să aștepte alte variante. Nu pot spune că nu sunt mulțumit de președinte sau de director sportiv pentru că așa funcționează piața. Pentru mine, aducerea unor jucători atât de târziu nu este o opțiune, dar înțeleg situația. Îi înțeleg și pe fani, care erau îngrijorați că nu facem transferuri", a spus Kopic, la conferința de presă.

Dinamo l-a vrut pe Antoine Baroan, care a semnat cu Rapid



Dinamo l-a transferat în această vară pe atacantul francez Mamoudou Karamoko (26 de ani), care a jucat ultima oară la Ujpest, sub formă de împrumut de la FC Copenhaga.



Kopic recunoaște că Dinamo a fost interesată și de un alt atacant francez, Antoine Baroan (25 de ani), însă acesta a ales să semneze cu Rapid.



"Pe listă a fost și jucătorul care a semnat cu Rapid, Antoine Baroan. A fost jucătorul meu la Botev Plovdiv, îi cunosc calitățile. Am mai avut 3-4 variante de atacant și toți aveau calitate de a juca la Dinamo.



Mamoudou este un jucător cu foarte mult potențial, cu multă calitate. Poate fi atacant, poate fi extremă stângă. Am vorbit cu fostul lui antrenor, iar din toate informațiile reiese că e un fotbalist cu multă calitate, dar a avut probleme cu accidentările în trecut", a mai spus Kopic.