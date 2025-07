Vești proaste pentru FCSB! Când ar putea să revină Alibec

Alibec are probleme la ligamentul colateral și ar putea lipsi o lună de pe teren , conform GSP.ro .

Atacantul adus de la Farul a făcut un RMN pentru a vedea concret ce problemă are, iar accidentarea lui pare să fie destul de serioasă.

Elias Charalambous, după FCSB - Inter d'Escaldes 3-1. "Nu e un accident"

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că victoria cu 3-1, cu Inter Club d'Escaldes, în prima manșă a turului întâi al Ligii Campionilor, este un rezultat bun, însă nu la fel a fost și jocul formației sale în anumite momente.



Manşa secundă va avea loc pe 15 iulie, pe Estadi FAF de la Encamp (21:30).



Dacă va trece de Inter Club d'Escaldes, FCSB va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor contra învingătoarei dintre formaţia galeză The New Saints FC (TNS) şi echipa nord-macedoneană KF Shkendija, care au terminat nedecis, 0-0, marţi, în Ţara Galilor.



'Rezultatul este bun, dar nu la fel a fost și jocul nostru. Meciurile sunt dificile și dacă nu ești concentrat 100%, atunci ai probleme. Așa s-a întâmplat azi. Am avut probleme în fața unui adversar care joacă fotbal. Am analizat înainte și știam că este o echipă mult mai bună decât se vorbea. Am avut ocazii, dar dacă nu reușești să înscrii ajungi să suferi. Pentru că adversarii au avut ocazia să marcheze al doilea gol. Însă responsabilitatea pentru jocul nu tocmai bun de azi îmi aparține. Eu trebuie să îi fac pe jucători să fie mai concentrați în astfel de partide', a menționat tehnicianul cipriot.