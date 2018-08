ULTIMA ORA | Inca o echipa din Romania a intrat in insolventa! Datorii in acest moment: 3.6 milioane euro

ACS Poli Timisoara, echipa retrogradata la finalul sezonului trecut in liga secunda, a intrat astazi in insolventa.

Judecatorii Tribunalului Timis au aprobat astazi intrarea in insolventa a clubului ACS Poli Timisoara, care activeaza in acest moment in liga a doua, dupa ce a retrogradat anul trecut.

La momentul intrarii in insolventa, ACS Poli are datorii de 3.6 milioane de euro, transmite corespondentul ProTV si www.sport.ro la Timisoara.

Radu Birlica, presedintele ACS Poli Timisoara, fost administrator judiciar al Rapidului, inainte ca formatia giulesteana sa intre in faliment, spune: "In mod normal, cu un investitor, iesirea din insolventa este posibila. La Rapid au fost datorii de 12 milioane! Vom avea drept de promovare, dar nu si de participare in competitiile UEFA".