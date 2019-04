Un club din liga a doua si-a deschis cafenea in centrul orasului: "Daca simtiti nevoia unui moment de respiro, veniti sa ne vizitati!"

Ripensia Timisoara si-a deschis o cafenea in zona ulta-centrala a Timisoarei.

Ocupanta locului 9 din liga a doua, Ripensia Timisoara, si-a deschis in aceasta saptamana o cafenea in centrul Timisoarei. Ideea i-a apartinut presedinteului Ripensiei, Dumitru Mihu.

"Ideea mi-a venit in urma cu ceva vreme. Am vrut sa fie un loc caldut, in care sa se poate intalni suporterii nostrii sa discute ce a fost, ce este si ce va fi. Acum vreo sase luni mi-a venit ideea, cafeneaua este intr-o locatie centrala. Cam o luna si jumatate au durat amenajarile. Am dorit sa fie un loc de unde sa poata fi achizitionate materiale promotionale, bilete si abonamente", a declarat Mihu pentru liga2.ro

Ripensia Timisoara este un club fondat in anul 1928 si a castigat 4 campionate ale Romaniei si doua Cupe ale Romaniei de-a lungul timpului.