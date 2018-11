Craiova lui Mititelu se bate cu partidul: vrea sa invinga echipa lui Dragnea si sa promoveze in Liga 2 :)

Clubul lui Mititelu se bate cu echipa fiului lui Liviu Dragnea in Liga a 3-a.

FCU Craiova ocupa locul 4 in Seria 3 a Ligii a 3-a, cu 21 de puncte acumulate dupa 12 etape jucate, fiind in spatele celor de la Flacara Horezu (27p), Turris-Oltul Turnu Magurele (25p), club care beneficiaza de un nou stadion de 2.000 de locuri si cu o valoare de 3 milioane de euro si care este sustinut financiar de firmele lui Valentin Dragnea, fiului politicianului Liviu Dragnea, si Steagul Rosu Brasov (23p). Patronul Adrian Mititelu promite o remaniere a lotului cu jucatori straini pentru a fi sigur ca ii ia fata in clasament echipei lui Dragnea jr. si reuseste promovarea in esalonul superior la finalul sezonului.

"Suntem optimisti ca vom reusi pana la urma sa promovam. Sa speram ca vom scoate maximum de puncte de cele 3 etape care au mai ramas. O sa ne mai intarim in iarna, cu 6-7 jucatori. Le-am propus la vreo 6-7 jucatori sa incheiem amiabil contractul, pentru ca nu se potrivesc cerintelor noastre si speram ca vom ajunge la o intelegere cu ei. Iau mai mult de afara, vreau sa fac o infuzie de jucatori de afara, pentru ca vreau niste jucatori puternici. Nu mi-e frica de diverse influente asupra romanilor, dar asa am hotarat, sa luam 5 straini si 2 romani.

Principala contracandidata este echipa Turris Turnu Magurele. Si echipa de la Horezu este una puternica, si Bascovul e puternic... O sa vedem la final, ca orice spun acum nu are vreo valoare. Trebuie sa stiti ca eu fac tot ce tine de mine ca sa promovam, regulamentar si fotbalistic. Adica asigur toate conditiile la echipa, din punct de vedere financiar si al valorii lotului. Vreau sa intaresc echipa si mai mult in iarna asta si, in mod normal, ar trebui sa promovam. Dar stiti cum este fotbalul, probabil ca se vor intari si ei...

Florin Costea ne-a ajutat, a marcat aproape la fiecare meci in care a jucat. El inca nu are un randament asa cum ne-am fi dorit, dar sa nu uitam ca el vine si dupa o perioada de pauza foarte mare. Eu cred ca va creste de la meci la meci si din retur va fi foarte util pentru echipa, pentru ca e foarte bun. Se simte in fiecare zi de antrenament ca e din ce in ce mai mobil. Fotbal el stie foarte mult, dar e chestia de mobilitate si de capacitatea fizica.

Jucam la Severin, acolo este singurul loc unde am fost primiti. Cei de la primarie nu vor sa fim vazuti noi, trebuie sa fie vazuta doar echipa aceea care joaca in Liga 1, ca sa creada cat mai multa lume ca aceea e Universitatea Craiova, pentru ca asa zic ei. Am putea sa avem cateva mii bune de spectatori la fiecare meci, daca am juca in Craiova. Grosul fanilor din Peluza Sud nu face deplasarea la Severin pentru ca nu vrea sa participe la meciurile de acasa. E un protest, ei sunt suparati pe mine ca nu jucam in Craiova, dar in Craiova nu am unde sa joc. Asteptam, avem niste actiuni in instanta, avem niste plangeri facute. In 6-8 luni, eu zic ca intram pe stadion. Important e sa promovam noi, ca altfel nu mai umplem stadionul. In Liga a 3-a, pe <Oblemenco>, cred ca am avea sanse mai mari de a castiga cu 10-12.000 de spectatori in tribuna. Pentru noi va fi mult mai simplu in Liga 2, decat in Liga 3.

Cei la Turnu Magurele au toate conditiile, au stadion, au si un arbitraj care cel putin nu ii defavorizeaza. Au primit aproape la fiecare meci penalty, la orice atingere primesc 11 metri. Nu vreau sa dau vina ca asta e motivul pentru care noi suntem unde suntem, dar conteaza si asta. Sincer, cand a inceput campionatul, nu ma gandeam ca o sa am probleme, insa acum sunt putin ingrijorat. Am devenit si mai ambitionat, ca sa rezistam si sa castigam aceasta serie.

E o Serie a 3-a speciala. Ii ajuta si celelalte echipe, care joaca mai in forta cu noi si mai lejer cu ei. Eu asa am vazut, puteam sa fim pe locul 1, cu toate problemele noastre, daca nu pierdeam niste puncte copilareste. Intr-un fel e mai bine, ca ne-au trezit din timp si mai avem inca posibilitatea sa recuperam", a spus Mititelu pentru Sport.ro.