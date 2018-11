SCENE INCREDIBILE in Liga 2! Ionut Popa si-a iesit din minti: "Cred ca-l omoram! Il omoram, ce sa fac? Zboara de la echipa imediat!"

Ionut Popa si-a iesit din minti la finalul meciului dintre Petrolul si UTA.



Norbert Janos a ratat o ocazie uriasa pe finalul partidei incheiate la egalitate, scor 2-2, iar Ionut Popa s-a dezlantuit la adresa propriului jucator. L-a acuzat ca a mimat jocul in acest meci si a dezvaluit ca a fost oprit de ceilalti jucatori sa nu-l ia la bataie.

Janos a fost dat afara imediat dupa fluierul de final.

"E un jucator care zboara de la echipa imediat, din acest moment el nu mai face parte din echipa. E si un jucator-problema, permanent. Ati vazut ce a facut pe teren, cand venea la pas si in aparare si in atac. Ati văzut si faza aia la care orice spectator dadea gol, facea preluare si dadea la poarta.



Cred ca-l omoram! Il omoram, ce sa fac? Isi bate joc de intreg grupul? Imi crapa inima! Am dat vreo 3-4 afara pentru indolenta, pentru lucruri d-astea. Nu mai pot. Sunt antrenor, dau sanse in continuare. Aici e problema, ca nu a inteles nimic. Sa plece la Ferencvaros. E greu sa ma calmez... m-au oprit jucatorii, toti in vestiar. Ce daca se uita toti? Asta sunt eu. Ce sa fiu pontos acum, cand stiu ce fac pentru ei? Am dat bani de la mine din buzunar, sa dau prime de joc! Sa vina sa-si bata joc de munca mea si a jucatorilor? In 10 oameni a presat Petrolul, trebuia sa le dam vreo 3-4 goluri.

Au mimat jocul el si Petra. Au mimat, au stat pe teren! Am avut o iesire nervoasa, la varsta mea si la cariera mea nu imi sta bine, dar te scot din pepeni unii jucatori", a declarat Ionut Popa la finalul meciului.

