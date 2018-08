Jucator din nationala Romaniei care a ratat Euro in ULTIMA ZI, liber si gata sa revina in Liga 1! Anunt de ultima ora

Asa ar putea suna anuntul de angajare pentru unul dintre mijlocasii importanti ai Romaniei din ultimii 10 ani.

Adrian Ropotan si-a terminat contractul cu Al Hatta din Emiratele Arabe Unite si vrea sa-si incheie cariera in Liga 1. Echipa din Dubai a retrogradat in liga secunda a Emiratelor, iar clubul a decis sa nu mai pastreze niciun strain in lot.

Ropotan, care a jucat ultima oara in Romania pentru Pandurii, in 2016, a fost la un pas de a prinde lotul Romaniei pentru Euro. S-a aflat in grupul de 5 jucatori convocati de Iordanescu in lotul largit la care s-a renuntat pe ultima suta de metri.

Fostul dinamovist se pregateste singur la Bucuresti si asteapta o oferta din Liga 1. Fotbalistul de 32 de ani nu se plictiseste. A intrat in afaceri imobiliare si s-a apucat de construit case in Capitala.