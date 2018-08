Continua lupta! Raniti in razboi, militarii romani se recupereaza prin sport: sunt legitimati la Steaua

Raniti in razboi, militarii romani se recupereaza prin sport. Ei sunt legitimati la Steaua.

Dumitru si Ciprian au vazut moartea cu ochii pe campul de lupta.



"In ianuarie 2009 am avut accidentul, atunci am stat in coma indusa aproape 3 luni. Am avut norocul ca a explodat in fata noastra la 3 metri si pe mine m-a luat suflul. Nu mai aud cu urechea dreapta, cu ochiul stang nu mai vad", a declarat Dumitru Paraschiva.

Cei doi stelisti lupta sa ia medalii pentru Romania la canotaj pe uscat.

"Am fost atacat in Afganistan. Am fost ranit la torace. Imi place foarte mult ce fac in momentul de fata, imi place competitivitatea", a declarat Ciprian Iriciuc.