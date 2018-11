Romania trebuie sa tina cu Anglia la EURO! Cum poate dobori nationala lui Radoi un record vechi de 56 de ani si daca nu iese din "GROAPA CU LEI"

Romania U21 s-a calificat la Campionatul European dupa o pauza de 21 de ani. Ultima prezenta a nationalei de tineret la EURO a fost in 1998.

Tocmai din pricina acestei absente indelungate si a coeficientului slab, echipa lui Radoi nu avea cum s-a prinda o grupa usoara la turneul final din Italia si San Marino. Romania va juca in Grupa C, alaturi de Anglia, Franta si Croatia.

"Tricolorii mici" au drept obiectiv declarat si autoimpus calificarea in semifinale. La acest Campionat European se califica in semifinale castigatoarele celor 3 grupe si cel mai bun loc 2. Prezenta in semifinale asigura si calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, competitie la care nationala de fotbal de tineret nu a mai fost prezenta de 56 de ani.

Totusi, Romania U21 se poate califica la JO de la Tokyo si daca nu merge in semifinale. Pentru asta insa trebuie indeplinite trei conditii. Sa termine grupa C pe locul 2, chiar daca nu va fi cel mai bun loc 2 care duce in semifinale. A doua conditie, Anglia sa se califice in semifinale.

O calificare a englezilor ar elibera un loc la Jocurile Olimpice deoarece englezii vor participa sub culorile Marii Britanii. Astfel, Romania va disputa un meci de baraj cu cealalta echipa clasata pe locul 2 care nu a prins semifinalele la EURO.

Romania a fost prezenta de doua la Jocurile Olimpice. In 1924, la Paris, cand a fost invinsa de Olanda cu 6-0, si in 1964, tot la Tokyo, cand a terminat competitia pe locul 5.