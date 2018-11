E pe BUNE: vor Mondialul din 2030 in Romania!!! Anunt de ULTIMA ORA! Planul secret pentru organizarea CM

Planurile pentru o candidatura comuna a Romaniei, Greciei, Serbiei si Bulgariei la organizarea CM 2030 devin din ce in ce mai serioase. Ministrii Sportului din cele 4 tari se intalnesc in acest weekend la Belgrad pentru o noua runda de discutii.

Partile incearca sa stabileasca detaliile propunerii oficiale din documentul care va sta la baza candidaturii comune. CM 2030 va fi centenarul Mondialului: se va juca la fix 100 de ani de la prima competitie globala desfasurata in Uruguay.

Printre candidaturile vehiculate pentru 2030 sunt deja 3 favorite Argentina si Uruguay-ul, apoi Anglia si o propunere africana Maroc, Tunisia si Algeria.



Minister of Youth and Sports of Bulgaria Krasen Kralev participated in meeting in Belgrade with his colleagues Bogdan Constantin Matei (Romania), Vanja Udovičić (Serbia) and Giorgos Vasiliadis (Greece) for joint bid for 2030 @FIFAWorldCup @Emishor @SerbianFooty @greekfooty pic.twitter.com/bbJ40fWkrT