Daca ii iesea era GOLUL ANULUI in Romania! Executie FANTASTICA pentru Alibec! Ce a facut

Alibec face tot posibilul sa iasa din criza de forma din ultimul an.

Titular in meciul cu Sepsi, Alibec a iesit in evidenta in minutul 37 cu o executie superba. Atacantul a incercat o executie fantastica, din foarfeca, in careul advers. Alibec a reusit sa directioneze mingea spre poarta, insa reluarea sa n-a avut suficienta intensitate pentru a-l depasi pe Fejer.