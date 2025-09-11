Vasile Miriuță, 56 de ani, a revenit pe banca tehnică în această vară, după eșecul cu Poli Iași, și a început cu ambiții noi la Sănătatea Cluj, formație din Liga 3.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Echipa a eliminat Unirea Slobozia, locul 7 în Superligă, din Cupa României, scor 1-1 și 6-5 la penalty-uri, obținând calificarea în faza grupelor.



În campionat, clujenii sunt pe locul 4 după două etape: egal 1-1 cu Zalău și victorie 3-2 cu Unirea Dej. Urmează deplasarea la Arieșul Turda, sâmbătă, 13 septembrie, ora 17:00, formație cu zero puncte și golaveraj -7.



„Tati“ Miriuță, transfer tare în Liga 3!



Miriuță a dat și prima lovitură pe piața transferurilor. Riccardo Di Giorgio, atacant italian născut în 2005 la La Spezia, 1,78 m înălțime, a semnat cu Sănătatea Cluj. Fotbalistul vine după experiențe la Spezia U17, U19 și Sestri Levante, are 53 de goluri în 99 de meciuri și era considerat un jucător promițător în Italia.



Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Nicolo Schira, expert în transferuri: „Riccardo Di Giorgio, născut în 2005, tocmai a semnat cu Sănătatea Cluj", a scris acesta pe X.

