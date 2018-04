"Suntem mult peste jucatorii Rapidului!" Vedeta Stelei, declaratie SURPRIZA dupa infrangerea cu Rapid

Andrei Predescu n-a fost impresionat de rapidisti, chiar daca Steaua a pierdut cu 3-1 derby-ul de pe National Arena.

Predescu da vina pe evolutia modesta a jucatorilor lui Lacatus si pe greselile individuale.

"A fost un meci execrabil din partea noastra, ne-a fost frica in seara asta. Cred ca eu si colegii mei suntem mult peste jucatorii Rapidului. Am avut frica de a nu pierde. Ne-am dorit sa castigam, nu ne-a iesit. Ne-am dorit ca Steaua sa castige si nu am reusit. Cunosteam val oarea Rapidului, valoarea individuala a jucatorilor, dar noi am facut niste greseli personale. Asta si lipsa de concentrare de la fazele fixe ne-au costat. Imi pare rau de gesturile pe care le-am facut dupa gol. nu sunt OK. Iubesc Steaua, galeria Stelei, de aia am facut acest gest. Pe viitor, incerc sa nu mai fac asa ceva", a spus Predescu la Digisport.

Lacatus: "Am avut o zi proasta!"



"Trebuie sa recunoastem ca astazi nu a fost o zi foarte buna pentru noi, Rapid a fost peste noi la agresivitate si au fost mai speculanti. Va veni play-off-ul si vom avea sansa sa ne luam revansa. Nu au fost mai puternici, au castigat mai multe dueluri 1 contra 1.



Din pacate, am luat golurile 2 si 3 pe greseli, nu a fost o zi buna pentru noi. E un lucru pozitiv ca suporterii sunt alaturi de echipele de traditie. Nu pot decat sa le multumesc suporterilor nostri si imi pare rau ca noi nu am reusit sa ne ridicam la nivelul lor.



Niciodata nu ne-am gandit la profit sau ca am iesit in pierdere la acest meci, singurul lucru care ma interesa era jocul echipei. Din pacate am pierdut, Rapid nu a fost cu ceva mai presus, au stiut sa speculeze anumite momente" a spus Marius Lacatus la Digi Sport.