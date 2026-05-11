Sorana Cîrstea „a îngenuncheat” liderul mondial, Arina Sabalenka, în turul trei al competiției WTA 1000 de la Roma, la capătul unei întâlniri în care multipla campioană de Grand Slam a condus cu 1-0 la seturi.

Răbdătoare în schimburile de mingi și fără limite superioare în efortul depus pe teren, jucătoarea din țara noastră a șocat întregul circuit WTA și a arătat că marile surprize pot să apară în orice moment, cu toate că Sabalenka a demonstrat, în 2025, un progres uriaș în meciurile jucate pe zgură.

Arina Sabalenka simte gustul amar al înfrângerii suferite în fața Soranei Cîrstea

Digerând lent înfrângerea suferită în capitala Italiei, Arina Sabalenka a scris o reacție abia la o zi după ce a fost eliminată din turneu.

„Nu fiecare poveste se încheie așa cum îți dorești, dar fiecare capitol te învață ceva. Roma, îți mulțumesc pentru dragostea arătată. Ciao bella, să ne revedem curând,” a scris bielorusa clasată pe locul întâi al clasamentului WTA, după eliminarea suferită la Roma.