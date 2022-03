Steliano Filip, desființat de un fost mare jucător de la Dinamo

Steliano Filip, unul dintre liderii lui Dinamo, și-a atras antipatia mai multor foști mari jucători ai grupării din Ștefan cel Mare.

Echipa condusă în prezent de Dusan Uhrin are ca scop salvarea de la retrogradare, iar Filip e unul dintre fotbaliștii pe care se bazează antrenorul ceh. Cearta cu Mircea Rednic și eliminările din diferite partide l-au făcut pe Costel Orac să susțină că Filip e incompatibil cu aspirațiile formației roș-albe.

Costel Orac: "Nu știu cine a fost cu ideea de a-l aduce pe Filip la Dinamo"

„În primul rând, Filip n-ar fi trebuit să ajungă în poziția de a ajunge la Dinamo! Nu știu cine a fost cu ideea de a-l aduce, are mai puțină importanță acum, cert este că el în niciun caz nu e și n-a fost un jucător care să aibă un cuvânt de spus.

Prin ceea ce a făcut cu ieșirile lui, cu cartonașele roșii pe care le ia, cu puciul împotriva lui Mircea Rednic, el nu a demonstrat, deocamdată, că înțelege unde se află. La un club serios, nu e problema jucătorilor când și cum se schimbă antrenorul, nu ei trebuie să facă legea într-un club.

Din păcate, la Dinamo asta s-a întâmplat, iar acest lucru demonstrează că cei care au fost și care sunt acum nu înțeleg ce înseamnă un club profesionist”, a declarat Orac, pentru Gsp.ro.

Filip: "Nu am spus niciodată că vreau să joc doar fundaș stânga"

La finele meciului cu Sepsi, 0-0, Steliano Filip a avut un discurs amplu.

„Important e că nu am primit gol, e un lucru îmbucurător din punctul meu de vedere, sper de acum înainte să reușim să și marcăm și să adunăm puncte, pentru că avem nevoie mare. Dacă așa spune el, că am primit cartonaș galben meritat, nu știu, nu vreau să comentez arbitrajul, dacă nu a dat, nu a fost. Eu am simțit ceva, dar dacă arbitrul a decis să nu dea penalty, înseamnă că nu a fost.

E normal să am dialog, era minutul 5, având galben, fiind și un jucător care le cam primește am zis să fie atent, pentru că eu o să fiu cât pot și o să încerc să intru la limita regulamentului. Nu vreau să comentez arbitrajul în general, statistica o cam spune.

A fost dificil pe final, pe lângă faptul că s-au accidentat și Patriche și Igor înainte, suferim pentru că avem mulți accidentați, răciți și este greu. Din păcate, nu am reușit niciodată, cred eu, să alcătuim un prim 11 și să jucăm 2-3 meciuri la fel. Sper cu această pauză să ne revenim și să fie o pauză de bun augur.

Joc mijlocaș stânga, am jucat și mijlocaș central, în ciuda a ce au spus alții, că nu vreau să joc pe alt post în afara de fundaș stânga, eu nu am spus niciodată acest lucru. Am spus că joc unde îmi cere antrenorul, dar aș prefera să joc pe poziția mea. Dacă astăzi mister a avut nevoie ca mijlocaș, am jucat acolo, mă bucur că am jucat un meci întreg, mă bucur că am reușit să ajut Dinamo, vedem din vară ce va fi.

Nu aveam emoții, știu ce lot avem, lipsa rezultatelor bune a făcut să avem această presiune, dar problemele pe care le au alte echipe le-am avut și noi, chiar mai rău, știu bine ce vorbesc. Vreau să felicit suporterii, care au susținut echipa, vedeți diferența față de celelalte echipe, ei au salvat echipa asta”, a declarat Steliano Filip la finalul meciului.