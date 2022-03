Ianis Zicu i-a pus gând rău lui Dinamo pentru baraj: "Nivelul lor este egal cu cel al echipelor din Liga 2"

Concordia Chiajna a rămas astfel pe locul 5, însă și în aceste condiții ar putea prinde barajul pentru Liga 1, având în vedere că Steaua, ocupanta poziției a patra, nu are drept de promovare în Liga 1.

Ianis Zicu nu se teme de baraj

Cu nouă meciuri rămase de disputat, Ianis Zicu, antrenorul ilfovenilor, este încrezător că poate readuce Concordia Chiajna în Liga 1 și spune că șansele sunt egale la baraj, indiferent de numele adversarei.

În acest moment, CS Mioveni și Dinamo ocupă locurile care duc la meciurile decisive de la finalul lunii mai.

"E dureros, nu e ușor să primești un gol din fază fixă. Să primești gol în minutul 90 nu e ușor pentru nimeni, dar asta e. Am obținut un punct, ne-am distanțat de locul 6. Steaua nu are drept de promovare, deci nu poate juca barajul. Mai sunt 9 meciuri, 27 de puncte, meci direct la Hermannstadt peste două etape. Băieții au avut o atitudine foarte bună, nu am ce să le reproșez, am avut situații de a face 3-1. Intensitate bună din partea noastră și din partea lor, sper ca CSA Steaua să joace la fel toate meciurile pentru că ăsta este fotbalul, chiar dacă nu au șanse de promovare trebuie să arate exact ca în seara asta.

Nu suntem în grafic. Obiectivul clubului de la începutul sezonului a fost fixat la primele două locuri. Eu am venit când echipa nu era în obiectiv. Încercăm să prindem acel loc 2, e greu, e diferență foarte mare. Până la urmă, se poate promova și de pe un loc de baraj pentru că nivelul celor două echipe care vor prinde barajul este, din punctul meu de vedere, egal cu nivelul echipelor de Liga 2", a spus Ianis Zicu, după meciul cu CSA Steaua.

La barajul pentru menținere/promovare se vor duela în dublă manșă locurile 7 și 8 din play-out-ul Ligii 1 cu ocupantele pozițiilor 4, respectiv 3 din Liga 1.

Cum arată clasamentul în play-off-ul din Liga 2, după prima etapă:

1. Petrolul Ploiești - 50p

2. FC Hermannstadt - 44p

3. U Cluj - 43p

4. CSA Steaua - 38p

5. Concordia Chiajna - 37p

6. Unirea Slobozia - 33p

În runda a doua din play-off, care se va disputa după pauza pentru meciurile echipei naționale, se vor disputa partidele CSA Steaua - Petrolul, FC Hermannstadt - Concordia Chiajna și Unirea Slobozia - U Cluj.