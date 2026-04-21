Steaua, la un pas de prima ligă! MApN confirmă discuțiile cu investitori din România și Turcia

Tudor Rareș Pop , consilierul ministrului Radu Miruță , a recunoscut existența tratativelor cu potențiali parteneri: „Vă confirm că avem, într-adevăr, câteva propuneri. Urmează o serie de întâlniri în perioada imediat următoare și ulterior vom comunica ce s-a discutat” , a transmis oficialul.

Ministerul Apărării Naționale analizează variante concrete pentru a debloca situația echipei aflate la al cincilea sezon consecutiv în eșalonul secund, potrivit as.ro . Oficialii doresc să realizeze pașii legali necesari pentru ca echipa să poată urca în prima divizie.

Modelul de asociere și termenul limită

Proiectul vizează o asociere în participațiune între minister și un investitor privat. CSA Steaua ar urma să contribuie cu numele, marca, palmaresul și baza sportivă din Ghencea, în timp ce partenerii privați vor prelua integral managementul formației. Pentru ca trupa roș-albastră să obțină dreptul de a juca în prima ligă în sezonul 2026-2027, actele trebuie parafate până la încheierea procesului de licențiere din vara acestui an.

Printre cei interesați se numără Simion Apreutese, patronul grupului arădean International Alexander Holding. Omul de afaceri a mai intenționat să se implice financiar la club în urmă cu trei ani, dar atunci negocierile s-au blocat din cauza reticenței ministerului.

Pe lista scurtă se află și două companii importante din Turcia, Pasifik Holding și Kolin Holding, care derulează deja operațiuni pe piața din România. Pasifik Holding este recunoscută în lumea sportului, plătind anual 10 milioane de euro ca sponsor principal pe tricourile celor de la Galatasaray. Cele două entități turcești au încercat o asociere cu formația din Ghencea și în anul 2025, fiind însă refuzate de conducerea MApN de la acea vreme.