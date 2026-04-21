Steaua, la un pas de prima ligă! MApN confirmă discuțiile cu investitori din România și Turcia

Echipa din Ghencea este foarte aproape de promovarea în primul eșalon, după ce reprezentanții MApN au confirmat negocierile cu mai mulți afaceriști puternici.

Ministerul Apărării Naționale analizează variante concrete pentru a debloca situația echipei aflate la al cincilea sezon consecutiv în eșalonul secund, potrivit as.ro. Oficialii doresc să realizeze pașii legali necesari pentru ca echipa să poată urca în prima divizie.

Tudor Rareș Pop, consilierul ministrului Radu Miruță, a recunoscut existența tratativelor cu potențiali parteneri: „Vă confirm că avem, într-adevăr, câteva propuneri. Urmează o serie de întâlniri în perioada imediat următoare și ulterior vom comunica ce s-a discutat”, a transmis oficialul.

Iosif Rotariu, o legendă a Stelei București / Foto: Sport Pictures.
Modelul de asociere și termenul limită

Proiectul vizează o asociere în participațiune între minister și un investitor privat. CSA Steaua ar urma să contribuie cu numele, marca, palmaresul și baza sportivă din Ghencea, în timp ce partenerii privați vor prelua integral managementul formației. Pentru ca trupa roș-albastră să obțină dreptul de a juca în prima ligă în sezonul 2026-2027, actele trebuie parafate până la încheierea procesului de licențiere din vara acestui an.

Printre cei interesați se numără Simion Apreutese, patronul grupului arădean International Alexander Holding. Omul de afaceri a mai intenționat să se implice financiar la club în urmă cu trei ani, dar atunci negocierile s-au blocat din cauza reticenței ministerului.

Pe lista scurtă se află și două companii importante din Turcia, Pasifik Holding și Kolin Holding, care derulează deja operațiuni pe piața din România. Pasifik Holding este recunoscută în lumea sportului, plătind anual 10 milioane de euro ca sponsor principal pe tricourile celor de la Galatasaray. Cele două entități turcești au încercat o asociere cu formația din Ghencea și în anul 2025, fiind însă refuzate de conducerea MApN de la acea vreme.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Dorit la Steaua, transferul a picat pe ultima sută de metri: „A fost șansa mea”
Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat
Sepsi OSK s-a distrat cât trebuia cu Steaua! Echipa din Sfântu Gheorghe este pe loc direct promovabil în Superligă
Amendă uriașă pentru Romelu Lukaku la Napoli. Motivul care îi forțează plecarea
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Marin Takahashi își pune fanii pe jar! Pictorial incendiar cu japoneza tatuată
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Valeriu Iftime se amuză pe seama plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Norocul lui! Nu rezistă nimeni cu Becali”
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
Și-au ales selecționerul: Pep Guardiola!
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Florin Talpan a divulgat ce salariu are la MApN: „Mi s-a luat din bani! Am dat din buzunar pentru copii xerox!”
OPINIE | Steaua și obsesia pentru „banii noștri”, ca într-un refren de piesă dance
Victor Pițurcă exultă după anunțul MApN despre CSA Steaua. Arabii, așteptați în Ghencea
Gigi Becali a cerut să intre în direct! Scenariul prin care FCSB și CSA Steaua pot fuziona
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

