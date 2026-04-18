Nu mai puțin de 24 de juniori cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani au ajuns la UPU Arad cu simptome de enterocolită, potrivit primelor informații. Se pare că tinerii s-au simțit rău încă din seara de vineri, dar cu toate acestea au evoluat împotriva reprezentativei similare a celor de la UTA Arad.

24 de jucători de la Steaua, ajunși la UPU Arad cu suspiciune de toxiinfecție alimentară!

După meci, însă, mai mulți dintre aceștia au acuzat agravarea simptomelor. Totul a pornit după ce, vineri, jucătorii și staff-ul au luat masa la un restaurant din Arad.

Direcția de Sănătate Publică Arad a demarat deja o anchetă epidemiologică pentru a stabili exact sursa îmbolnăvirii și dacă aceasta este legată de masa consumată înaintea apariției simptomelor sau de alți factori.

În prezent, situația jucătorilor, dar și a celor din staff-ul Stelei, este monitorizată atent de medicii arădeni.