Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Steaua București, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 2.

Golurile au fost marcate de norvegianul de origine sudaneză Moses Mawa (46 - foto) şi de ghanezul Carl Davordzie (80).