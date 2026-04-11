Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a învins-o sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Steaua București, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 2.
Golurile au fost marcate de norvegianul de origine sudaneză Moses Mawa (46 - foto) şi de ghanezul Carl Davordzie (80).
Clasamentul din play-off-ul Ligii 2
În clasament, Sepsi ocupă locul 2, cu 53 de puncte, iar Steaua este pe 4, cu 42 de puncte.
Lider în Liga 2 este în continuare Corvinul, cu 56 de puncte.
Primele două promovează direct, echipele de pe locurile 3 și 4 joacă baraj cu formațiile din Superligă, dar Steaua nu are drept de promovare.