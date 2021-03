Steaua - Dinamo 2, LIVE VIDEO de la ora 15:00 | Stelistii au pierdut locul 1 inaintea duelului cu Dinamo! Cum arata clasamentul Seriei 4 din Liga 3

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 3 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Astazi, de la ora 15:00, Steaua va primi vizita celor de la Dinamo 2, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii 3.

Inaintea acestei partide, stelistii sunt pe locul 2 in clasamentul Seriei 4, dupa ce FCSB 2 a castigat cu 3-0 in fata celor de la Rapid 2 si a urcat pe locul 1. Steaua are 30 de puncte, cu unul mai putin decat FCSB 2, in timp ce Dinamo 2 este pe locul 7, cu 15 puncte.

Echipa lui Daniel Oprita este neinvinsa in acest sezon in Liga 3, reusind pana acum 9 victorii si 3 rezultate de egalitate. De cealalta parte, dinamovistii au obtinut doar 4 victorii si 3 remize, fiind invinsi in 5 meciuri, inclusiv de FCSB 2, care a castigat cu 2-1.

Partida dintre Steaua si Dinamo 2 este programata de la ora 15:00 si va fi transmisa in format LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Clasamentul Seriei 4 din Liga 2: